El PP exige al Gobierno impedir el tercer grado de los independentistas

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno que dirige Pedro Sánchez que adopte medidas para "impedir" el pase a tercer grado de los líderes independentistas condenados por delito de sedición y "paralizar" el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.

También pide recuperar el delito de rebelión impropia, el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de sedición, rebelión y terrorismo, retirar fondos a partidos con líderes condenados por esos delitos, restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal e impedir los homenajes a etarras, entre otras cuestiones.

En su iniciativa, que ha recogido Europa Press, el Grupo Popular dice "compartir la gran preocupación" generada en la sociedad española por una serie de decisiones que están suponiendo "beneficios injustificables" para los presos "condenados por la sedición orquestada desde las instituciones autonómicas catalanas y los que lo fueron por actos terroristas cometidos por ETA".

No están "reinsertados"

En el texto, firmado por su portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo y los diputados Carlos Rojas, Ana Belén Vázquez y Beatriz Álvarez Fanjul, el PP denuncia que se están dejando de facto "en papel mojado" las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los condenados por sedición que están accediendo a unos beneficios penitenciario de forma generalizada y automática cuando, en su caso, debería ser de manera individualizada y excepcional.

Además, señala que los penados no han mostrado "signo alguno de arrepentimiento por los delitos cometidos y, más aún, afirman públicamente su voluntad de reiterarlos". A su juicio, se constata que esos presos no están reinsertados ni muestran voluntad alguna de hacerlo.

"Se puede afirmar que nos encontramos ante una aplicación de la norma en claro fraude de ley ahora agravado por la propuesta de otorgar el tercer grado penitenciario de manera simultánea a todos los condenados", asegura el PP en su iniciativa, en alusión a la concesión del tercer grado a los líderes independentistas condenados en el juicio del 'procés'.

Acercamiento de presos etarras

En el caso de los presos de ETA, el Grupo Popular sostiene que se está acometiendo un proceso de acercamiento "paulatino" a cárceles cercanas al País Vasco y, por tanto, "poniendo fin a la política de dispersión".

A ello suma el anuncio de la transferencia de Prisiones al Gobierno vasco y la posibilidad de la aplicación del artículo 110.2 del Reglamento Penitenciario a terroristas que no están arrepentidos y que no colaboran con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver. Ante estos hechos, cree "imprescindible" plantear la "urgente necesidad de instar al Gobierno a evitarlo y a no humillar de nuevo a las víctimas del terrorismo".

Por todo ello, el PP ha presentado esta proposición no de ley en el Congreso --para su debate en el Pleno-- en la que insta al Ejecutivo a adoptar determinadas acciones para "garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de terrorismo, sedición y contra la Constitución".

Cumplimiento "real" de las condenas

En concreto, el PP exige garantizar el cumplimiento "real y efectivo de las condenas impuestas a los penados por sedición", impulsando cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para garantizar "la correcta aplicación" por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciaras cuya competencia tienen transferida. En segundo lugar, el PP pide "impedir el pase al tercer grado de los condenados por delitos de sedición".

El PP también pide "renunciar a cualquier negociación para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco", "paralizar la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo" y "revisar todas las decisiones ya adoptadas en este sentido".

En quinto lugar, el PP plantea modificar el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para que el acceso a un nuevo grado exija que los penados muestren signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la comisión de otros delitos análogos.

Además, y para certificar el cumplimiento por parte del penado de los anteriores requisitos, el PP propone que el Equipo Técnico deberá presentar un escrito de propuesta de un modelo excepcional que lo acredite y la Junta de Tratamiento deberá realizar una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarlo al Juez de Vigilancia para su aprobación.

Retirar fondos

En su proposición no de ley, el PP también pide reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal. Los 'populares' reclaman también que se impida de "forma efectiva" los homenajes públicos a terroristas.

Finalmente, el PP propone modificar la Ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.