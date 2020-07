Casado ve el "buen acuerdo" de la UE como una enmienda a Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha celebrado este martes el "buen acuerdo" al que se ha llegado la pasada madrugada en la cumbre de la Unión Europea y que ha interpretado como "una enmienda" a la política de pactos del Gobierno con Podemos, EH Bildu y partidos nacionalistas.



Casado se ha referido al acuerdo sobre el plan de reconstrucción de la UE en la presentación de la segunda jornada del foro "Activemos España con Europa", organizada en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense.



Ha subrayado que su partido celebra ese acuerdo de los líderes europeos para intentar paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y se ha mostrado muy satisfecho al haber sido dirigentes del Partido Popular Europeo como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel, las que presentaron la propuesta que finalmente salió adelante.



"El Partido Popular ha hecho más por España que los socios del Partido Socialista", ha subrayado antes de agradecer también su actitud a los primeros ministros y comisarios europeos "que han remado a favor de los intereses de España".



Para Casado, el consenso alcanzado es "una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con EH-Bildu y con partidos nacionalistas".



Ha precisado que quedan por saber cuestiones como el reparto total en comparación con el fondo financiero plurianual o qué va a pasar con los fondos de cohesión, pero ha destacado que lo acordado vaya a ser compatible con los programas aprobados por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo.



De la misma forma, ha valorado que la negociación conlleve la responsabilidad en el uso de los fondos, la estabilidad presupuestaria y económica, y reformas estructurales para la competitividad que ha dicho que ya están funcionado en España como la reforma laboral y la sostenibilidad de las pensiones.



En su opinión, la responsabilidad compatible con la solidaridad de los estados de la UE y las instituciones comunitarias va a ser muy positivo para las políticas que se tengan que afrontar desde el Consejo de Ministros.



Unas políticas que ha asegurado que, si son responsables, contarán con el apoyo del PP en el Parlamento.







Iglesias: "El pacto permite el plan de Gobierno"

Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un marco institucional y de gobierno. — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) July 21, 2020

Vox: "Un rescate en toda regla"

Ayer, escribíamos "hola solidaridad".

Hoy, leemos "adiós soberanía".

La política económica y social de España en manos de la Comisión, y del Consejo.

Y devolviendo préstamos hasta 2058. Mi hijo mayor tendrá 53 años. — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) July 21, 2020

Cs: "Una oportunidad única"

Un acuerdo histórico que nos da una oportunidad única para relanzar y reformar España.

Ahora la prioridad es gastar el dinero (¡la mayor parte del dinero 2014-2020 no se gastó!) y gastarlo bien: reformas e inversiones, no ideologías trasnochadas ni despilfarros. pic.twitter.com/fTMZEcdbwt — Luis Garicano (@lugaricano) July 21, 2020

