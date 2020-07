Cs pacta con el PSOE crear una Agencia de Salud Pública

El PSOE y Ciudadanos han pactado este martes la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública para potenciar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas con el fin de poner en marcha "medidas eficaces" que permitan controlar los rebrotes del coronavirus.

De este acuerdo ha dado cuenta el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en el Congreso después de registrar en la Cámara una enmienda transaccional para activar esta agencia, una iniciativa que ha defendido Cs durante la comisión de reconstrucción y que se incorporará al bloque de Sanidad del dictamen final que se debate y vota este martes.

En lo que no ha habido acuerdo es en la reclamación de Ciudadanos para incluir a la educación concertada en el reparto de las ayudas de la reconstrucción y votarán en contra del bloque de Políticas Sociales si no logran que la concertada y la educación especial se beneficien también de estas ayudas.

"No podemos votar a favor, si el PSOE no rectifica y no parece que quiera rectificar, Cs votará en contra porque deja arrinconada a la educación concertada, que es también educación pública", ha subrayado Bal.

Para Cs se trata de "una línea naranja" y no van a aceptar otra cosa al entender que tanto la enseñanza concertada como la especial "han sufrido igual la crisis" que la pública.



Moncloa pide al PP no tensar la cuerda

Por otra parte, El Gobierno ha hecho este martes un nuevo llamamiento al PP para que respalde el dictamen de la comisión para la reconstrucción del país que se votará este miércoles en el Congreso de los diputados y que, según Montero no es un "aval" ni un "cheque en blanco" para el Ejecutivo.

"Ninguno entendemos que el principal partido de la oposición (...) prefiera tensar esta cuerda para romperla", ha dicho la portavoz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Lo que España necesita, ha precisado, es "acordar una base donde sustentar" una recuperación social y económica que le dé continuidad al acuerdo alcanzado por los líderes comunitarios esta madrugada en Bruselas sobre el programa europeo de recuperación tras la pandemia.

Por ello, Montero ha insistido en que, desde la política, se debe dar la estabilidad y confianza que demanda la sociedad en un momento de incertidumbre como el actual. No se entiende, ha reiterado en alusión al PP, que en este momento de mayor dificultad del país haya todavía partidos "que no sean capaces de superar esta política de veto para hacer política con los votos".

Por ello, desde el Gobierno, "animamos una vez más a hacer un ultimo esfuerzo y apoyar" el dictamen de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica que no es "ningún aval ni un cheque blanco para este Gobierno". De lo que se trata es de construir una "hoja de ruta compartida" para sacar adelante a España en un momento de extrema dificultad, ha subrayado.

El llamamiento de la portavoz se produce poco después de que el líder del PP, Pablo Casado, anunciara que había dado instrucciones a su partido para intentar llegar a acuerdos a lo largo de esta jornada en el pacto para la reconstrucción.

En concreto, Casado ha instado a los suyos a hacer todo lo posible para lograr acuerdos en los ámbitos relativos a la política europea y la política sanitaria, dos de los cuatro que se incluirán en el dictamen final, junto a los relativos a políticas sociales y reactivación económica.