Aprobados los primeros pactos entre PSOE y PP en el Congreso para diseñar la España post-covid

El Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno a gran parte de las conclusiones finales de la comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Tras casi un mes de negociaciones para definir las medidas necesaria para revertir la crisis provocada por la pandemia, la Cámara baja ha aprobado este miércoles los dictámenes de tres de los cuatro grupos de trabajo en los que se dividió la comisión -Sanidad, Unión Europea y Economía-.

No ha ocurrido lo mismo con el documento relativo a las Políticas sociales que, debido al conflicto con la educación concertada, no ha logrado los apoyos necesarios. La votación ha supuesto el primer acuerdo entre PSOE y PP para diseñar la España postcovid, al menos en materia de Sanidad y Unión Europea.



Sigue minuto a minuto la actualidad de la crisis del coronavirus

El acuerdo a última hora del pasado martes entre socialistas y 'populares' ha permitido que los textos de estos dos grupos de trabajo hayan contado con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso, uno de los objetivos principales de que perseguía la comisión. La aceptación por parte de los socialistas de crear una Agencia Pública de Salud, como solicitaban los conservadores, allanó el camino para que los de Pablo Casado cerrarán un acuerdo que llevaba en el aire desde hace varias semanas.



Un solo voto

Sin embargo, los documentos de Economía y Políticas sociales no han corrido la misma suerte. Los 'populares' rechazaron pactos en ambas materias porque veían cesiones "insuficientes" por parte del PSOE. No obstante, en la parte económica, los socialistas y Unidas Podemos han logrado el respaldo de algunos de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, como Compromís o Más País, y han sumado a Cs, logrando aprobar el documento por la mínima (169 votos a favor y 168 en contra).

En materia económica, el PSOE ha acordado incluir varias enmiendas entre las que se pide cumplir los plazos de pago de la Administración con sus proveedores o la recomendación de suprimir la regla de gasto durante este año y el que viene y permitir utilizar el superávit de ayuntamientos y autonomías a gastos derivados del coronavirus.

La escuela concertada

Sin embargo los partidos de Gobierno no han podido sacar adelante el texto de Política social. Además de no contar con el 'sí' del PP, Cs también se ha opuesto a este documento porque incluía una medida para retirar las ayudas a la escuela concertada. Un planteamiento que tampoco gustó a otros partidos como JxCat. Pese a que el PSOE pactó con ERC una enmienda que matizaba esta medida, los naranjas aseguraron que no resulta suficiente. Así, solo ha obtenido 172 'síes' ante los 175 'noes' que han impedido su aprobación.

En la votación no han participado los 52 diputados de Vox que podían haber tumbado también el dictamen de Economía. Los ultras decidieron no participar en la comisión para la Reconstrucción cuando finalizaron las más de 150 ponencias y no votaron en la aprobación de los textos bases sobre los que trabajar ni presentaron enmiendas.