Carles Puigdemont: "Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que no tiene claro si quiere ser candidato del nuevo Junts a volver a presidir el Govern, pero sí que volvería de Bélgica para asumir el cargo.

"Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir" en la ocasión anterior, en 2018, ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

En cuanto a 2018, ha dicho que el sentido de volver de Bélgica era para actuar como presidente: "Éste era el sentido de volver. Volver para ser detenido gratuitamente e ir a la prisión no como presidente tenía poco sentido".

Aun así, Puigdemont no ha aclarado si querrá ser candidato, aunque ha dicho: "Si tuviese que tomar esta decisión hoy, seguramente sería que no". Y ha matizado: "Pero como mi vida -digámoslo así- no se puede planificar más allá de una semana vista, yo no hago planes en este sentido".



Relación con Junqueras

Ha corroborado que está teniendo mucho contacto con su exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, como él mismo ha dicho estos días.

Puigdemont ha explicado que incluso habla más últimamente con el republicano que con Quim Torra: "Estas últimas semanas, sí, he hablado más con Oriol Junqueras que con el presidente Torra".

"Hemos estado demasiados años teniéndonos que relacionar con intermediarios", ha lamentado. Y ha añadido: "Gran parte de algunos malentendidos que nos han acompañado en estos años de exilio se deben al hecho de que no hemos podido -él y yo, y otra gente- tener una relación directa y fluida como la que tenemos ahora".