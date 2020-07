Aguado se desmarca de Ayuso: "La cartilla covid es exclusivamente de uso sanitario"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que la cartilla Covid-19, que anunció este martes el Gobierno regional, tiene "todo el sentido" pero ha matizado que está pensada "exclusivamente para uso sanitario".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente autonómico ha sostenido que se trata de un "proyecto experimental", que "no es ningún pasaporte de inmunidad" y que "no busca generar privilegios" sino que servirá para que los ciudadanos y los servicios sanitarios, a través de la tarjeta sanitaria virtual, tengan "información ordenada y actualizada" de las personas que se han hecho pruebas.

"Nosotros no fomentaremos ni pondremos en marcha sistemas que discriminen a la población o favorezcan privilegios en detrimento de otros", ha subrayado Aguado, a pesar de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, deslizó que esta cartilla serviría para entrar en determinados establecimientos como gimnasios, museos o cines.

Preguntado por estas declaraciones, ha sostenido que Ayuso "hizo las declaraciones que consideró" pero ha defendido que él no es "el portavoz de la presidenta" sino del Ejecutivo regional.

Aguado ha insistido en que buscan tener "una mejor información" de quién ha pasado o no el coronavirus y de quién cuenta con anticuerpos. "Nada más, todo lo demás son especulaciones. No se ha valorado por parte del Consejo de Gobierno dar ningún otro paso", ha declarado.

Para el vicepresidente, es "una propuesta que tiene todo el sentido si no se malinterpreta y sino se sacan conclusiones que no son". En este sentido, ha recalcado que no buscan diferenciar entre "ciudadanos de primera ni de segunda" sino que quieren contar con una base de datos homogeneizada con todas las pruebas realizadas.

"Vincular una cartilla de estas características a una serie de privilegios no está contemplado por muchas razones", ha indicado, al tiempo en que ha trasladado que los test que se realizan a día de hoy no son fiables al cien por cien y que tener anticuerpos no significa que no se vayan a perder o que no se contagie.

Aguado ha subrayado que hay "demasiadas incertidumbres para garantizar desde un Administración pública que el hecho de haber superado el virus y tener anticuerpos te permita tener una realidad sanitaria o epidemiológica distinta al cien por cien que otros ciudadanos".