Torra confirma a Sánchez que no acudirá a la conferencia de presidentes en La Rioja

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no acudirá este viernes a la conferencia de presidentes en La Rioja. El jefe del Govern ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le informa de las razones por las cuales no acudirá a la cita. "Si bien la materia de la reunión es de mi interés, la forma que habéis querido darle y la situación actual de la pandemia en Cataluña me desaconsejan acudir", apunta, y pide un encuentro bilateral telemático "de presidente a presidente" la próxima semana para abordar las peticiones pendientes y estudiar el plan de reactivación socioeconómica de la Generalitat.

Torra critica que se "implique" a los Reyes en la conferencia, ya que está previsto que inauguren la sesión, porque la Monarquía "hoy está más cuestionada que nunca". "Los demócratas tenemos que exigir que se investigue la Monarquía [...] No nos toca limpiar su imagen organizando actos vinculados a una gran crisis", inquiere Torra, y recuerda en este punto que el Parlament pidió la abdicación de Felipe VI.

En cuanto al formato de la reunión, el líder catalán asegura que la relación entre gobiernos debe ser "bilateral": "Esperamos que no se aproveche esta crisis tan grave para deshacer compromisos y recentralizar más". Critica que la Moncloa no haya pactado el contenido de la cita con los 'consellers' de la Generalitat y asegura que "hasta ahora no se ha resuelto ninguna de las propuestas que hemos ido haciendo en materia económica" y exige 31.000 millones de euros de fondos europeos.

Insiste en que pidió intervenir de forma telemática porque la Generalitat desaconseja desplazamientos innecesarios, pero que el Gobierno denegó esta opción. "Ahora es el momento de trabajar y no de hacerse fotografías", concluye Torra en la misiva.