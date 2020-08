"Acallar el escándalo por las cuentas suizas no es la vía para la regeneración política"

El anuncio de Juan Carlos de Borbón de trasladarse fuera de España "para acallar el escándalo por las cuentas suizas y la supuesta donación de 65 millones de euros a una de sus ex amantes no es la vía para la regeneración política", a juicio del coordinador general de IU de Asturias Ovidio Zapico. El también diputado autonómico reprochó que en estos momentos se desconozca a dónde piensa dirigirse y también recurrió al argumento del precedente histórico de Alfonso XIII. "Otro Borbón que se va de España por la puerta falsa de la historia y que además lo hace, de momento, no sabemos a dónde. No sabemos si va a esconderse a un paraíso fiscal para, precisamente, evitar lo que tiene que hacer, que es tributar en España, pagar lo que debe al fisco, pagar lo que debe al conjunto de la ciudadanía española para mantener servicios públicos esenciales como pueda ser la sanidad", declaró Zapico, quien reclamó una investigación en profundidad. "La propia monarquía no está haciendo nada y no está haciendo nada, además, con la connivencia de los partidos políticos mayoritarios", apuntó el coordinador de IU, que puso como ejemplo de "la permisividad de estas fuerzas" la decisión reciente de la Mesa de la Junta General , en la que "PSOE, Ciudadanos y PP se opusieron a retirarle la medalla que le había otorgado la Cámara hace ya casi 30 años".