Podemos carga contra el juez que les ha imputado: "Hace cosas raras"

"Hace cosas raras". De esta forma, el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, ha tratado de desacreditar la investigación que está llevando a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, sobre la contabilidad de la formación. El dirigente morado ha afirmado que la causa, surgida tras una denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente, "no tiene ninguna consistencia" y "son suposiciones todo". Un ataque más, ha dicho, para sacar a Unidas Podemos del Gobierno de coalición.



El juez ha imputado a Podemos como persona jurídica y a tres dirigentes de su cúpula, entre ellos el secretario de Comunicación y responsable de las campañas electorales, Juan Manuel del Olmo, muy cercano a Pablo Iglesias, tras las acusaciones de Calvente de posibles delitos de malversación y administración desleal. Según Mayoral se ha hecho una "utilización política" de la denuncia del exabogado para atacar al partido. En este sentido, ha señalado que el juez "hace cosas raras" ya que la declaración que prestó Calvente no tiene "ni pies ni cabeza".



El pasado martes, los morados presentaron un recurso pidiendo la nulidad del testimonio de Calvente debido a que el juzgado solo les envió 41 minutos de su comparecencia ante Escalonilla cuando, en realidad, testificó durante casi tres horas y media. Este miércoles, Mayoral ha dicho que, además, en la declaración no aporta ningún "indicio" y que todo se trata de "suposiciones que no se sostienen y que rallan el ridículo". Por lo tanto, el dirigente morado confía en que la causa se resuelva de manera "favorable" a Podemos.



Los ataques

Ah, por cierto, que salte el caso fake de la "caja B de PODEMOS" justo unos días después de que Juan Carlos I huya de España hacia paradero desconocido con millones de euros de dinero negro obtenidos en turbios negocios que hizo como rey es, por supuesto, puritita casualidad. — Pablo Echenique (@pnique) August 12, 2020

En Podemos siempre se han visto como el objetivo a abatir y esta vez tampoco resulta diferente. Mayoral ha sentenciado que la pretensión de esta causa esporque "los poderes fácticos van a ir a por ellos".Incluso, ha llegado a relacionar las imputaciones con la moción de censura que Vox pretende presentar en septiembre. Para Mayoral hay un "interes político de fondo" para hacer ruido con la investigación a Podemos y "aderezar" así la estrategia de los de Santiago Abascal El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique , también ha mostrado su extrañeza en Twitter porque la imputación del partido haya coincidido con la polémica surgida en torno a la salida de España de Juan Carlos I . "Ah, por cierto, que salte el caso fake de la "caja B de PODEMOS" justo unos días después de que Juan Carlos I huya de España haciaobtenidos en turbios negocios que hizo como rey es, por supuesto, puritita casualidad", ironiza.