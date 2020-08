Podemos, sobre su financiación: "La derecha no sabe encajar bien que estamos en el Gobierno"

Podemos ha atribuido las informaciones sobre las investigaciones relativas a la financiación del partido a su presencia en el Gobierno, algo que, en su opinión, la derecha "no sabe encajar bien".



En un mensaje en Twitter, la formación morada ha escrito que "no es casualidad que justo ahora ataquen con rumores o con investigaciones archivadas por la justicia desde 2018". "Estamos en el Gobierno de España, y eso es algo que la derecha de este país no sabe encajar bien", ha añadido el partido de Pablo Iglesias en la red social.



No es casualidad que justo ahora nos ataquen con rumores o con investigaciones archivadas por la justicia desde 2018 ?????



Estamos en el Gobierno de España, y eso es algo que la derecha de este país no sabe encajar bien. — PODEMOS (@PODEMOS) August 16, 2020

Caja B del PP: dinero negro de mordidas usado para sobresueldos ilegales y acudir dopado a las elecciones.



"Caja B" de PODEMOS: dinero que donan legalmente de su propio sueldo los cargos públicos para apoyar proyectos sociales.



Las llaman igual porque piensan que eres idiota. pic.twitter.com/mydPPRbXOo — Pablo Echenique (@pnique) August 16, 2020

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique , ha comparado también en Twitter la llamada caja B del PP con la de Podemos. "Caja B del PP: dinero negro de mordidas usado para sobresueldos ilegales y acudir dopado a las elecciones para apoyar proyectos sociales", ha escrito Echenique. Y ha añadido: "Las llaman igual porque piensan que eres idiota".