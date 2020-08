Septiembre se echa encima con el coronavirus sin freno en España

Septiembre está cada vez más cerca y los contagios por coronavirus siguen al alza. La media diaria de casos diagnosticados en la última semana subió a 4.618, un 44% más que la anterior. En los tres últimos días se han notificado 16.269, más de cinco mil al día. El tiempo de atajar los rebrotes antes de que se reanuden la actividad laboral y la escolar se acaba, aunque el Gobierno aún confía en lograrlo con la medidas puestas en marcha el pasado viernes y las tomadas por las autonomías más afectadas.



«Aún estamos a tiempo de llegar a septiembre reduciendo al máximo posible la transimisión», sostuvo en su comparecencia de ayer, Fernando Simón. Su análisis es que la situación de Aragón y Cataluña está ya bajo control, lo que demuestra que «las medidas que se han tomado en los dos territorios han sido eficaces». Si las cifras globales de contagio siguen creciendo es porque en otras zonas muy pobladas, especialmente Madrid, ha aumentado la transmisión, según el epidemiólogo.



«Madrid está en la situación en la que se encontraba Cataluña hace unas semanas», admitió Simón, para quien esta comunidad está «implantando medidas de control potentes», aunque «en los próximos días habrá que discutir si hay que hacer algo más o no», a la vista de los resultados de éstas.



Cifras rotundas

Todas las cifras corroboran el negativo 'sorpasso' que Madrid ha dado a Catalunya. En el número de casos diagnosticados 100.000 habitantes en los últimos siete días, Madrid está en 141 frente a los 73 de Cataluña. En este ránking era la cuarta comunidad el pasado jueves y desde ayer es la segunda, solo por detrás de Aragón (240). De los más de 16.000 nuevos casos notificados desde el viernes pasado, 5.392 corresponden a Madrid y 2.720 a Cataluña.

A pesar de estos datos, no se ha visto a los dirigentes de la comunidad madrileña tomar medidas como las que llevó a cabo Cataluña, que confinó la zona más afectada, Lleida, y recomendó a los barceloneses no viajar y no salir de casa más que para las cuestiones más imprescindibles, además de limitar el aforo de los restaurantes al 50%. Unas medidas que la Generalitat aprobó ayer prolongar 15 días más.

En Madrid, aunque con mucho retraso, han empezado a hacerse un número importante de pruebas PCR. 58.601 en la última semana , por 59.198 en Cataluña. En varios barrios populares de la capital, como Carabanchel o Usera, van a hacerse cribados masivos como los que la Generalitat está llevando en cabo en varias poblaciones catalanas, aunque el método escogido no parece ser muy eficaz. En Madrid se están presentando muy pocas de las personas convocadas. El ocio nocturno se prohibirá varias semanas después de que se hiciera en Barcelona y solo una vez lo decidió el Consejo Interterritorial del viernes.



Emergencia vasca

La actuación de Madrid contrasta con la del País Vasco que, aunque tiene una incidencia por habitante menor que la de Madrid, hoy declarará la situación de emergencia sanitaria y anunciará nuevas medidas, además de la adoptadas por el conjunto de las comunidades.

Simón no deja de repetir en sus comparecencias lo importante que es llegar a septiembre con la transmisión en niveles más bajos. En unas semanas se reunirán en los centros de trabajo personas que han estado en grupos de convivencia diversos y en territorios diferentes y "esa mezcla peligrosa" va ser mucho "más difícil de controlar", algo similar a los que pasará dentro de tres o cuatro semana en los centros de enseñanza.



El décimo del mundo

España suma ya un total de 359.082 casos desde el inicio de la pandemia. Si días atrás se convirtió en el país occidental con más contagios detectados, ayer pasó a ocupar el décimo lugar mundial, superando a Irán (341.070).

La situación no puede compararse por ahora a la que se dio en marzo o abril. La letalidad y la gravedad de los contagios detectados en muy inferior porque afecta sobre todo a personas más jóvenes, La media de edad de los diagnosticados en las últimas semanas es de entre 36 y 37 años y porque se detectan muchos casos.

Durante el pico de la pandemia prácticamente solo se hacían pruebas a los hospitalizados mientras que ahora un 60% de los afectados no han dado ni siquiera síntomas. Mientras que en la última semana se han diagnósticado 32.329 infectados y sólo 1.018 personas han requerido ingreso hospitalario por covid-19 en el mismo período.