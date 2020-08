Escribano, de la BBC: "Creo que Corinna preparó muy bien lo que iba a contar"

Esperanza Escribano (Zaragoza, 1988) es una de las dos periodistas de la BBC que están detrás de la primera entrevista a Corinna zu Sayn-Wittgenstein (Corinna Larsen) desde la marcha de España de Juan Carlos I, su examante. Su móvil no dejó hoy de sonar y sus intervenciones en los canales televisivos fueron constantes durante toda la jornada. Las declaraciones de la empresaria han dado la vuelta al mundo. "Es difícil saber en una entrevista telefónica si el entrevistado va con la lección aprendida o es sincero, pero diría que Corinna había preparado muy bien lo que iba a responder, aunque no sabía las preguntas. Nunca hacemos entrevistas así, pero creo que había preparado bien lo que iba a contar", señala Escribano en San Esteban, la localidad de Muros de Nalón en la que veranea desde 2008 y desde donde teletrabaja en este estío del coronavirus.

La entrevista a Corinna forma parte de un documental radiofónico sobre la figura del Rey emérito. "Empezamos con la idea del documental como hace mes y medio, a principios de julio. Ya a finales de ese mes contactamos con el equipo de comunicación de Corinna e hicimos un Skype con ellos para que nos contaran su versión de los hechos. Ella estaba de vacaciones y volvía el 3 de agosto. Se hizo la entrevista por teléfono y mi compañera la grabó desde el estudio", explica Escribano, que ya realizó gran parte de ese trabajo desde su retiro asturiano.

No hubo "absolutamente ninguna línea roja" por parte de la entrevistada y su equipo de comunicación: "Han sido muy educados y no nos han puesto ningún problema", explica la profesional "freelance". No encontró la BBC la misma receptividad en la Casa Real: "Nos respondieron que no conceden entrevistas porque podría suponer un agravio con otros medios de comunicación. Declinaron su participación. El abogado del Rey emérito tampoco quiso participar. Mandamos emails al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ni siquiera nos contestaron" [Larsen dijo que Félix Roldán, exjefe de la inteligencia española, la visitó en Londres en 2006, le advirtió que no hablara con la prensa y que no podía garantizar su seguridad física ni la de sus hijos si no seguía sus instrucciones].

Escribano resopla cuando se le pregunta por los que considera los grandes titulares de la entrevista a Larsen, que desvela intimidades del matrimonio del monarca con la reina Sofía, una relación sentimental de Juan Carlos I de veinte años con otra mujer y especula con que el Emérito podría tener "cientos de cuentas" por el mundo: "Pfff, es que hay tantos... Quizás lo que más me sorprendió fue su relato del viaje de vuelta de Botsuana. Tras el accidente [en una cacería de elefantes] se temió por la vida de Juan Carlos I en el vuelo de vuelta. Ese nerviosismo de ir en un avión con el Rey de España y no saber si va a llegar vivo...". La periodista no oculta su sorpresa por la repercusión de su trabajo: "Llevo desde las ocho de la mañana al teléfono. He plantado aquí la oficina (en una terraza del paseo marítimo de San Esteban). Quizás lo más relevante es que muchas de las cosas que dice, aunque ya habían trascendido, es la primera vez que salen de su boca. Y, además, toca todos los palos: de política, de corazón, de relaciones personales... Y lo hace con su propia voz, eso no lo habíamos visto hasta ahora".