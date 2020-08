Torrent rompe su silencio para cuestionar la estrategia de JxCat

Esquerra Republicana tiene una táctica clara respecto a su socio y sin embargo adversario JxCat, y también respecto al 'expresident' Carles Puigdemont: no alimentar el conflicto entre independentistas. Así lo ha aplicado en la última polémica soberanista sobre si cesar o no al secretario general del Parlament por no publicar determinadas resoluciones contra la Monarquía. Sin embargo, ERC marca periódicamente su posición para no asentir. Así lo ha hecho el presidente del Parlament, Roger Torrent, acusando a JxCat de buscar el "desgaste" de Esquerra.

Torrent no se ha extendido. Ya dio a entender días atrás que no estaba dispuesto a ceder a la exigencia del 'president' Quim Torra de cesar al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, por la controversia sobre las resoluciones. Faltaba añadir un comentario en público, y lo ha hecho. Aprovechando una reunión con alcaldes de ERC para rechazar la cesión de los remanentes municipales al ministerio de Hacienda, Torrent ha hecho un comentario breve pero claro, al describir que el independentismo puede tomar dos caminos: "Puede intentar desgastar al compañero de viaje o puede intentar ayudar a construir una unidad estratégica que permita explicar a los ciudadanos cómo llegaremos a la república, cómo haremos la independencia de Cataluña". De este modo, y sin citar explícitamente a JxCat, Torrent acusaba a los posconvergentes de intentar "desgastar" a Esquerra.

Defensa de los funcionarios

"Nosotros somos de la segunda vía, la vía de construir y de proponer ante todos los que quieren desgastar. De nada sirve intentar desgastar al que tienes al lado porque el trayecto lo tenemos que hacer juntos", ha añadido.

Torrent ha insistido en su defensa de que en el Parlament se pueda hablar de cualquier asunto y se tramiten todas las iniciativas. Con todo, ha reafirmado su intención -como lo hizo en la reunión de la Mesa del Parlament del pasado martes, que dejó en minoría a JxCat- de no "presionar ni obligar a los trabajadores públicos a asumir las consecuencias de decisiones que son políticas", en referencia al papel jugado por Muro. "Este era un consenso del independentismo que haríamos bien en no abandonar. Es un consenso en el conjunto del movimiento que tendríamos que saber preservar", ha asegurado.