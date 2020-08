Simón se muestra partidario de abrir los colegios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido la importancia de abrir colegios al tiempo que ha instado a regularizar fórmulas como bajas o permisos retribuidos a los que deberían acogerse los padres en caso de tener que cuidar de sus hijos si hay que guardar una cuarentena: "A lo mejor es una oportunidad".

"Si un niño tiene síntomas, se tiene que quedar con los padres. Se está trabajando para que las bajas estén disponibles pero es verdad que no todo el mundo puede. Habrá gente que se lo tendrá que pensar dos veces pero a lo mejor es una oportunidad para que se regularice todo. Entiendo que se está trabajando para que todo esto se pueda establecer", ha afirmado Simón en rueda de prensa en Moncloa para informar de la evolución del virus.

Por otro lado, ha señalado que los niños "no pueden ser niños burbujas" ya que la infección se puede producir en el parque o cuando el padre vuelva del trabajo. "Los niños no pueden ser niños burbujas; sí que tenemos que tener personas mayores burbuja porque tienen un riesgo de fallecimiento muy alto", ha indicado, en relación a la menor tasa de letalidad que tiene el virus entre los menores de 10 años.

"Hay que valorar los beneficios de ir al colegio. El riesgo es muy bajo, lo que no quiere decir que haya niños infectados u hospitalizados pero laas personas jovenes es ahora mismo el grupo con mayor incidencia, en los más pequeños tiene una incidencia pequeña", ha explicado.

Por ello, ha valorado que los colegios "están haciendo esfuerzos" para garanizar una vuelta a las aulas segura y ha hecho un llamamiento para que todos asuman "las responsabilidades que corresponde", tanto centros educativos, como profesores y padres. "Desde la administración se está intentando, con la ayuda de todos podremos conseguirlo", ha apostillado.

"El objetivo es abrir los colegios siempre que sea factible y con docencia prsencial", ha indicado Simón que se ha referido a la situación de Madrid, donde existe un incremento de casos aunque "no toda la comunidad está en la misma situación". "La transmisión no imposibilita que no se puedan abrir los colegios", ha afirmado.

Además, ha señalado que no se puede comparar el regreso a las aulas de grandes núcleos de población con otros menores pero siempre habrá un eje común: "modalidad presencial y tratar de mantenerlos abiertos todo el tiempo que sea posible". "La educación de los niños es importante y también su socialización", ha argumentado para añadir que la ausencia de ambas puede tener también implicaciones sanitarias.