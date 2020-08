Celáa anuncia una nueva reunión con las CCAA una vez empezado el curso para hacer un seguimiento

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado una nueva Conferencia Sectorial en "pocos días", en la que se reúne el ministerio con los consejeros autonómicos del ramo, una vez haya empezado el curso escolar, que arranca en algunas comunidades autónomas el próximo 4 de septiembre, para identificar nuevas necesidades y hacer un seguimiento fehaciente de cómo evoluciona la pandemia y el curso escolar.

Además, ha explicado que se ha generado un grupo de trabajo, una comisión de seguimiento sobre el impacto del Covid-19 en el ámbito escolar con el fin de conocer cuáles son los efectos y extender las buenas prácticas que las CC.AA formulen a lo largo del camino que queda por recorrer.

Celaá también ha insistido en que "evidentemente habrá una respuesta" para atender las necesidades de conciliación de los padres, pese a que ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó ha señalar que se prorrogará el plan MeCuida.

Así, la ministra ha negado que se precipitara al plantear la puesta en marcha de un permiso retribuido para aquellos padres que no puedan asistir al trabajo por tener que cuidar de sus hijos en cuarentena al tiempo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los progenitores ante el regreso a las aulas. "No llegamos tarde a nada", ha indicado al respecto.

"No me precipité, lo que hice fue enunciar algunas posibilidades" ha afirmado en una entrevista a laSexta recogida por Europa Press respecto a la puesta en marcha de un permiso retribuido. "Evidentemente habrá una respuesta para satisfacer esa necesidad", ha señalado al ser preguntada sobre esta cuestión.



"Es una cuestión abierta"

En la misma línea se ha expresado anteriormente en Telecinco al afirmar que el tema del permiso "es una cuestión abierta". "Hay diversas fórmulas que deben ser trabajadas con los interlocutores sociales. Este Gobierno siempre ha atendido las necesidades de las familias y en este caso lo hará también", ha afirmado.

En cualquier caso, ha señalado que "obviamente hay un trabajo de conciliación que realiza la escuela y que no es propio pero que la sociedad le ha atribuido". "Pero la función de la escuela es la educación y el desarrollo de la persona. Queremos abrir un entorno escolar seguro pero obviamente también se habla de conciliación que no es tarea específica del sistema educativo", ha reiterado.

También en laSexta ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres al asegurar que el Gobierno no llega "tarde a nada". "Estamos trabajando en estas cuestiones desde marzo y hay fórmulas planteadas y puestas en marcha. Pero hay otros ministerios que están más acercados a lo que es la respuesta. Hay muchos protocolos desde el inicio de la pandemia, no hay que idear nada nuevo, todo se hará en función de las necesidades", ha explicado.

"Desde que acabó el Estado de Alarma, hemos estado en coordinación constante" ha insistido la ministra que ha mencionado "medidas importantísimas" como el hecho de que el curso pasado pudiera finalizar o que las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) fueran presenciales. "Todas esas medidas han sido adoptadas en colaboración con las CC.AA. con esfuerzo", ha apostillado.

Sus declaraciones iban en línea con las realizadas en Telecinco, donde ha hecho un llamamiento a los padres a llevar a sus hijos al colegio ya que, como ha enfatizado, "los beneficios de la presencialidad son insustituibles". "El riesgo cero no existe y todo depende de la evolución de la pandemia. La escuela es el espacio controlado y animo a las familias a superar el recelo porque los beneficios de la presencialidad son insustituibles", ha apostillado.

Además, ha destacado que los padres "han realizado una esencial labor y son capaces del entender que los beneficios de la escolarización son superiores a cualquier riego de contagio".

Celaá ha reiterado que se está viviendo "una situación extraordinaria" y se ha defendido de las críticas realizadas sobre la fecha elegida para adoptar las medidas con las CC.AA. "No se llega tarde, se ha tomado en el último momento de la pandemia", ha señalado, al tiempo que ha recordado que se lleva trabajando con las comunidades desde marzo con dos documentos: las medidas sobre el comienzo del curso escolar y las medidas de prevención e higiene sobre Covid-19.



Críticas a Podemos: No le consta

Sobre posibles discrepancias con Podemos, ha indicado que está "obligada al secreto de deliberaciones" de las decisiones que se tomen en Consejo de Ministros pero ha asegurado que en el que se aprobaron las medidas de la vuelta al colegio "no hubo deliberacion de ningín tipo" y por ello "no le consta que se haya dirigido de ninguna de las maneras" a su persona.

Por otro lado, la ministra también ha celebrado el "acuerdo total" alcanzado este jueves con las comunidades autónomas para coordinar las medidas de la 'vuelta al cole', un consenso que busca "aportar confianza y tranquilidad a las familias". Ha indicado que la situación en España es "muy similar" a la de otros países del entorno y que ya en julio se habían tomado medidas que han permitido que las CC.AA. "hayan realizado sus protocolos", además de "poner dinero", algo que "no ocurrió en la anterior crisis".

Asimismo, se ha mostrado confiada en que los centros educativos sabrán gestionar la situación: "están llenos de profesionales que saben adaptar reglas comunes" y ha defendido la importancia de la enseñanza online, calificada de "complemento irrenunciable".

Mientras, en laSexta, Celaá ha apelado a "la respuesta interinstitucional" para ayudar a los colegios más pequeños a contar con espacios propios y ha alabado la labor de centros y maestros para preparar el regreso a las aulas. Por ello, sobre la toma de temperatura a los alumnos, ha señalado que "las direcciones de los centros escolares decidirán si lo hacen al entrar, antes de empezar la clase o dejar esta labor a la familia".

En el caso de asignaturas concretas como la de Educación Física, ha explicado que estas actividades se harán sin público. "No vamos a renunciar a nada pero como todo, hay que adaptar no solo el colegio sino también la vida social". En cuanto a las extraescolares, ha señalado que si se producen "dentro de la misma burbuja será un punto a favor". "Si se mezclan alumnos de distintos grupos, no es recomendable. Lo que se quiere es salvaguardar es la salud de los menores. Esa es la primera tarea pero también que el ciclo educativo concluya con éxito", ha asegurado.

Por último, respecto al 'coordinador covid', ha explicado que será designado por la dirección del centro pero ha enfatizado en que tiene que ser una persona familiarizada con el virus: "debe haber formación, información a familias y también formación a los alumnos".