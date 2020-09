Felipe González: "Cambiar la monarquía por una republiqueta destruiría España"

El expresidente del Gobierno española Felipe González (1982-1996) dijo este miércoles que cambiar la actual monarquía por una "república plurinacional con derecho de autodeterminación", como aseguró defiende el actual vicepresidente Pablo Iglesias, sería "la semilla de la autodestrucción" del país como "Estado Nación".

"Estoy radicalmente en contra de eso, y con lo que me quede de fuerzas, con la edad que tengo y el futuro, lo combatiré", aseveró el veterano político socialista, de 78 años, durante una entrevista virtual organizada por el diario argentino Clarín bajo el nombre de 'El mundo después de la pandemia'.

Consultado por Ricardo Kirschbaum, editor general de ese periódico, acerca del futuro de la monarquía española, González reiteró que "de las 20 democracias con mejor calificación que existen en el mundo, 12 son monarquías parlamentarias y constitucionales".

"Esta monarquía, que yo califiqué de republicana y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna y es representativa, la prefiero a una republiqueta como la que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación", remarcó.

González señaló que "algunos" de los que están atacando la actual forma de Estado lo hacen no solo por estar en contra o porque "haya responsabilidades que se le atribuyen al rey emérito (en referencia a las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I), sino porque quieren sustituirla, "cosa que está Pablo Iglesias pregonándolo", por esa "República plurinacional con derecho de autodeterminación".

"Por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado Nación y como historia", recalcó.



"Soy propositivo"

Durante la entrevista, el exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también fue preguntado por el hecho de que Iglesias -líder del izquierdista Unidas Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez- le haya calificado como opositor al Gobierno.

"No. Yo siempre soy propositivo. Hago más propuestas que críticas. Otra cosa es que algunos entiendan las propuestas como críticas. Si yo creo que hay que pactar transversalmente un presupuesto lo creo porque lo creo, pero España lo necesita, necesita tener un Presupuesto para 2021", sentenció González.

Para el expresidente, "es incomprensible para los socios europeos" que se siga gobernando con un presupuesto preparado para 2018, "con la que está cayendo", en referencia a la pandemia del coronavirus.

"Y necesitamos tener planes de inversión suficientemente convergentes para recuperar 140.000 millones de euros (del fondo de recuperación europeo). Es mucho dinero", agregó.

"Mi agobio en la vida política española hoy es que me cuesta un enorme esfuerzo sentirme representado. Mire hacia donde mire, eso se aproxima más a la verdad", matizó.

El político consideró que hay que crear "una dinámica de acuerdos sucesivos" para lograr aprobar las nuevas cuentas nacionales.

"Estoy en contra de algunas de las propuestas que hacen. Quieren hacer un presupuesto con socios que eran los socios de aquel debate de la moción de censura (contra Mariano Rajoy, en 2018). Es peculiar que a mí me inquiete (...) pactar un proyecto de país, y los presupuestos son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos", añadió.

"Ahora.. ¿están dispuestos a pactar otros? pues tampoco lo veo. No veo al PP (Partido Popular) dispuesto a discutir un presupuesto para 2021, ¿pero saben lo que más le inquieta de todo? Que llevamos meses debatiendo quién está dispuesto a pactar o no los presupuestos y todavía no conocemos ni una sola cifra, ni una sola cifra".



Martín Villa

González es uno de los cuatro expresidentes del Gobierno que recientemente remitieron su apoyo a Rodolfo Martín Villa (ministro durante la Transición a la democracia, entre 1975 y 1982) en la causa que desde Argentina se sigue contra él por supuestos crímenes en el tiempo en que las instituciones de la dictadura franquista seguían vigentes.

"Me parece radicalmente injusto que al final de su vida alguien le pida cuentas por algo que nunca hizo ni pretendió hacer", comentó el exmandatario, que destacó a Martín Villa como uno de quienes acompañaron al expresidente Adolfo Suárez (1976-1981) en todos los acuerdos que llevaron a España al pacto constitucional y "al reencuentro y reconciliación entre los españoles".

"Siempre fue un comportamiento respetuoso a pesar de las dificultades del momento, por la presión de ETA con el terrorismo y por las amenazas de golpe militares. Siempre fue un comportamiento respetuoso con los derechos humanos y en defensa de los valores democráticos", concluyó.