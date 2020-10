Abascal: los gobiernos con el PP no peligran a pesar de la "agresión" de Casado

El 'no' de Pablo Casado a la moción de censura y su tajante discurso contra Vox -"no somos como ustedes"-, descolocó a Santiago Abascal y sirvió para que el líder de Vox en Andalucía paralizó la negociación de Presupuestos con el PP. Pero no tendrá más repercusiones a nivel autonómico. Al menos, así lo ha asegurado el presidente ultra este viernes que ha dicho que la "agresión" de Casado no tendrá respuesta.

En una entrevista en esRadio, Abascal ha negado que vaya a tomar represalias contra los Gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía que salieron adelante gracias a los votos de Vox. Así, ha subrayado que el discurso de Casado "no va a tener una respuesta" por parte de su formación. "Tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Andalucía, en Murcia y en Madrid", ha sentenciado.

Pese a las palabras del líder de Vox, el pasado jueves, a los pocos minutos de que Casado marcara distancias con Abascal con un duro discurso, la formación ultra frenó la negociación de los Presupuestos en Andalucía y avisó de que, a partir de ese momento, será más exigente con sus reivindicaciones.



Ley a ley

Pero este no será el camino que escoja Abascal. El presidente de extrema derecha ha dejado claro que su partido va a actuar de manera "responsable" y va a "seguir en la oposición en esos tres sitios", donde facilitaron Gobierno del PP y de Cs pero de los que no forman parte. "Dijimos ley a ley y presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo", ha sostenido.

Así, ante la "zozobra y la desesperanza" que Casado "ofreció" a los españoles este jueves desde la tribuna, Abascal ha aseverado que Vox va a dar a los españoles "lo contrario". Por eso, su formación entrará ahora en un "periodo de reflexión" ante los españoles que han "quedado solos" tras el discurso del líder del PP.

"Una reflexión interna ante millones de españoles huérfanos expulsados del PP. También muchos que han votado a la izquierda que han quedado huérfanos y que quieren una alternativa clara, potente, en favor de la regeneración democrática. Vox se va a dirigir a muchos más españoles que hasta ahora", ha anunciado.