El Consejo General de Enfermería está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por lo que considera sus "comentarios sexistas, vejatorios y primitivos" contra las enfermeras en una charla 'online'.

El Consejo, que representa a las más de 316.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en España, ha señalado en un comunicado que en esa charla en 'streaming' con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou, los interlocutores "llegaron a tener un momento de desinhibición machista y retrógrado".

Según el relato del Consejo, uno de los hermanos Pou preguntó a Simón: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que el director del CCAES respondió: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

"Llevamos años luchando por deshacernos de estereotipos machistas y retrógrados que durante tantos años nos han perseguido injustamente por ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino", señala Pilar Fernández, vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España.

Advierte de que "esa actitud ofensiva e irrespetuosa de Simón contra nosotras resulta incluso peligrosa para una profesión sanitaria que, si bien vive dedicada en cuerpo y alma al paciente, cuidándole las 24 horas del día y los siete días de la semana, también es la que mayor porcentaje de agresiones sufre en su trabajo".

Para el Consejo, "resulta intolerable" que el máximo responsable del CCAES no sólo "denigre" a las enfermeras, sino que "se permita hacer bromas y chistes con la pandemia que tantos fallecidos y tanto sufrimiento está causando".

Por ello, aseguran estar dispuestas a pedir la reprobación parlamentaria de Simón y su posterior cese al Gobierno, y la apertura de expediente a la Federación de Alpinismo y Montaña contra los hermanos escaladores Pou.