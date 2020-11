El Gobierno rechaza por el momento un confinamiento domiciliario como el que ya han solicitado el Principado de Asturias, Ceuta y Melilla y estudian otras comunidades. Pero no lo descarta por completo. Ya no. Pide paciencia, esperar a que las medidas implantadas hace una semana desplieguen sus efectos, consensuar los siguientes pasos con las comunidades autónomas. Quiere proyectar un mensaje de tranquilidad, sin cerrarse puertas por anticipado. "No adelantemos fases", dijo primero este martes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que pidió aguardar hasta el próximo 9 de noviembre, cuando se cumplirán 15 días desde la aplicación del nuevo estado de alarma -el que ha permitido el toque de queda o el aislamiento perimetral-, para tomar una decisión. "Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo", insistió. Y en la misma línea se pronunció, ya tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Calvo defendió que se han "tomado medidas contundentes en cada momento", en alusión a las restricciones de movilidad nocturna y entre territorios, y resaltó que se irán "viendo cada día las circunstancias, porque las epidemias son así, hay que ir siguiendo cada minuto". La vicepresidenta primera consideró, en referencia a la petición del presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, que "desde el punto de vista político" es entendible que cualquier comunidad autónoma, "en el ámbito de su responsabilidad, se pronuncie y tenga propuestas". No obstante, "como Gobierno aún se está verificando cómo funcionan las medidas tomadas hasta el 9 de noviembre, y que se parecen a las que han tomado otros países".

"Demos un poco de tiempo para ver qué ocurre en los próximos días", abundó, para recordar a renglón seguido que una decisión como el confinamiento domiciliario desde el punto de vista jurídico "solo la puede adoptar el Gobierno", y que requeriría una modificación del actual decreto de estado de alarma.

Responsabilidad política de los disturbios

Montero también defendió esperar el resultado de las últimas medidas adoptadas para frenar la expansión del covid antes de estudiar otras iniciativas más severas. Es "pronto" para evaluar el impacto del estado de alarma. "Habrá que ir adoptando las medidas en cada momento, pedimos contundencia por parte de las comunidades autónomas para evitar situaciones de mayor dimensión o profundidad. Deseamos, confiamos, que las medidas de los últimos días tengan un reflejo en los indicadores epidemiológicos que se expresarán esta semana y durante las próximas semanas", explicó. Mensaje, dijo, que también ha trasladado el titular de Sanidad, Salvador Illa, al Gobierno de Asturias, con el que se reunió este martes.

La vicepresidenta @carmencalvo_ en @CanalSurRadio: "Vamos a ser prudentes y a ver qué resultados dan las normas que tenemos hasta el 9 de noviembre. Un confinamiento sólo lo puede decretar el Gobierno de España. Ninguna Comunidad Autónoma puede decretarlo". — Vicepresidencia del Gobierno (@M_Presidencia) 3 de noviembre de 2020

"Vamos paso a paso", añadió la portavoz, recordando que el Ejecutivo central escucha las peticiones de todas las comunidades y que este miércoles podrán manifestar en la reunión prevista del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Montero apuntó en todo momento que hay que adoptar medidas "contundentes" que "eviten situaciones de confinamiento superiores" que sean "efectivas" para frenar el virus pero que al mismo tiempo sean "proporcionales". Las autonomías han de seguir, pues, las "indicaciones" que el CISNS considera "urgentes" para que ninguna de ellas se quede "rezagada". Lo que está deslizando el Ejecutivo es que aún las comunidades tienen margen para apurar en su legislación y en las posibilidades que ofrece el actual estado de alarma.

"Ahora los indicadores apuntan que las medidas que hemos ido adoptando hay que dejarlas proseguir para ver qué impacto real tienen. El Gobierno ni descarta ni confirma que se puedan adoptar en el futuro otras medidas", sostuvo, enfatizando el "trabajo conjunto" del Ejecutivo y las autonomías. Es decir, "si las medidas no funcionan, ojalá que no, habrá que replantearse el conjunto de actuaciones de manera contundente y proporcionada", resolvió. Montero subrayó que el Ejecutivo se guiará por el criterio de los expertos.

Condena de los disturbios

Durante la entrevista, Calvo se refirió además a los disturbios del fin de semana en varias ciudades del territorio nacional, e instó a los ciudadanos a ejercer su "responsabilidad y solidaridad" con aquellos que están en las ucis, con el personal sanitario "que trabaja esforzadamente" y con otros colectivos que "mantiene el día a día de la población". "No podemos tener a gente activando las mayores irresponsabilidades, los peores sentimientos. No nos gusta que los radicales y violentos vayan a aprovechar un hueco de tensión y vida compleja", lamentó, advirtiendo de que “serán responsables quienes instiguen todo esto".

En este sentido, pidió "a toda la clase política su condena y comportamiento ejemplar porque son cargos públicos", apuntando a Vox por "haber dicho una cosa y la contraria". Así, subrayó que la formación que preside Santiago Abascal "ha animado y comprendido esas manifestaciones, y luego ha dicho que sectores que estarían ideológicamente más cercanos a este Gobierno son los que se han rebelado". "Es una contradicción absurda", consideró.

En su opinión, "no sería de recibo que ningún responsable político, en una situación tan complicada como la que vive el mundo y España, con la crisis social y sobre todo sanitaria que provoca la epidemia, agite sentimientos, emociones y situaciones inquietantes y peligrosas". "No es conveniente que ninguna fuerza política esté en eso, todos tenemos que saber que no podemos asustar a nuestro país y cometer irresponsabilidades", advirtiendo además de que se actuará "en el marco legal con la contundencia propia de un país que es libre, pero también que tiene que ser seguro”.

"Reforma fiscal en la dirección justa"

Calvo se refirió además a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que calificó como "absolutamente imprescindibles" para hacer frente a la pandemia y canalizar los recursos europeos. Y frente a aquellos que se han mostrado en contra de subir impuestos, como el del diésel, en estos momentos, la vicepresidenta avisó de que "es justo que en tiempos tan difíciles quien más tiene más pague" y que los que tienen menos recursos paguen menos impuestos "y reciban más solidaridad".

"Todos los tiempos son propicios para mover la política fiscal en dirección a lo que es justo", abundó, subrayando que la posición sobre la que se maneja el Gobierno es que "hay que tener los ingresos que necesitamos para hacer políticas de protección y remontar la crisis". Y restó importancia a las discrepancias en el seno del propio Ejecutivo en este sentido, resaltando que todo el Gobierno es consciente de que se necesita una recaudación "justa" y unos ingresos "razonables" después del desplome del PIB por el coronavirus y sus efectos sobre el turismo.

"Son unos #PGE espectaculares para Andalucía, estamos hablando de mover 23.000 millones para hacer políticas imprescindibles contra el paro, recuperar y mejorar servicios públicos. Estamos en condiciones de sacarlos adelante con la comprensión de muchos grupos parlamentarios". — Vicepresidencia del Gobierno (@M_Presidencia) 3 de noviembre de 2020

La vicepresidenta consideró además que el proceso de negociación con otras fuerzas políticas para sacar adelante estas cuentas "va bien", y rechazó que se excluya a ningún partido, como Cs. "Bienvenidos quienes entiendan que son unas cuentas de cobertura social importantísima", añadió, para pedir a continuación al PP que los respalde. "El PP no puede estar de perfil, que es lavándose las manos del estado de alarma, como hizo la semana pasada, y lavándose las manos de los Presupuestos".