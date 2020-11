Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado que no presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2021 porque considera que en un momento como el actual bloquear la tramitación de las cuentas sería "una grave irresponsabilidad".

"No nos podemos permitir el 'no a todo'. Seguramente es la posición más fácil, pero no la que necesita la ciudadanía de Cataluña, nuestras empresas y nuestro tejido social", apunta ERC en un comunicado.

Advierte, no obstante, de que aunque ha decidido no bloquear la tramitación de las cuentas está aún "muy lejos" de poder apoyarlas y el proyecto de ley tiene que "mejorar".

Esquerra considera que nos encontramos en un momento social y económico "muy delicado, tanto en Cataluña como en el Estado", y la pandemia está comprometiendo el sistema sanitario y provocando un grave impacto social, parando la economía y haciendo aumentar todos los gastos públicos para poder hacerle frente.

Por eso entiende que ante esta situación, bloquear los próximos presupuestos generales del Estado, "que son una necesidad urgente también para el conjunto de catalanes y catalanas", sería "una grave irresponsabilidad".

En cualquier caso, advierte de que la propuesta de presupuestos debe mejorar y, en este momento, ERC está "muy lejos de poder apoyarlos".

"Hoy simplemente lo que hacemos es no bloquear su tramitación, y debe ser el Gobierno quien busque sus apoyos para acabarlos aprobando", añade Esquerra, que subraya que trabajará para que estas cuentas "sean justas" con Cataluña y con las necesidades de la ciudadanía en la situación actual.

La CUP presenta una enmienda a la totalidad

Por su parte, la CUP ha presentado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 al entender que "no responde a las necesidades reales de la población en un momento extraordinario", en plena "crisis económica y social".

"Sin una política redistributiva valiente en relación con la fiscalidad, y no solo medidas cosméticas como las que está llevando a cabo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no habrá ingresos suficientes para paliar la crisis social", ha advertido la CUP en un comunicado.

Las medidas fiscales que contienen los presupuestos estatales, ha señalado la formación anticapitalista, "no afectan ni tan solo al 1% más rico". El crecimiento del gasto en estas cuentas, según la CUP, corresponde a la llegada de unos fondos europeos que "estarán condicionados a recortes exigidos por la Unión Europea en materia laboral, de pensiones o fiscal".

Enmienda a la totalidad del BNG

Asimismo, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha anunciado que su formación registra una enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2021 porque se deben incrementar las inversiones en Galicia, sobre todo en el ámbito ferroviario.

En rueda de prensa en el Congreso, Rego ha señalado que esta enmienda no significa que "preludie un voto negativo en la votación definitiva" del proyecto de presupuestos sino que es un "toque de atención" para que el Ejecutivo aumente los cerca de 832 millones de euros que se contemplan en inversiones a Galicia.

De hecho el diputado nacionalista gallego ha dicho que retirarían la enmienda a la totalidad antes de su debate en el Pleno de la próxima semana si el Gobierno incrementa estas partidas en el ámbito ferroviario.

"Seguimos manteniendo la disposición a dialogar, pero es el Gobierno el que tiene que modificar su actuación", ha señalado tras incidir en que si las cuentas del PP de 2018 ya eran "claramente insuficientes" en torno a las inversiones para Galicia, las de 2021 son "decepcionantes".