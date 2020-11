El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este miércoles su enmienda a la totalidad a los Presupuestos "expansivos" de 2021 porque conducen a una "crisis sin paliativos", con "déficit, deuda, despilfarro y desempleo", y ha indicado que a la enmienda de los 'populares' se suman las dudas sobre las previsiones de las nuevas cuentas planteadas por la AIReF y el Banco de España.

Así lo ha señalado durante el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, cuya buena parte de la intervención ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su gestión, y ha aprovechado para criticar la gestión política, social y económica del Ejecutivo.

Casado ha rechazado los PGE por traer el "sello de Bildu, ERC y Podemos" y elaborarse "a la medida del comunismo y el populismo que Iglesias representa", al tiempo que ha cuestionado las previsiones de crecimiento e ingresos, motivo que justifica la enmienda a la totalidad del PP y a la que se han "unido" las dudas mostradas por la AIReF, Banco de España e instituciones comunitarias.

Asimismo, ha alertado de que "tal y como pasó en 2009" los PGE son "el inicio de la austeridad con unas cuentas casi calcadas a lo que pasó hace 10 años", por lo que ha dicho que se produce un 'déja vu' de forma que los PGE "expansivos" conducen a una "crisis sin paliativos".

"Antes eran brotes verdes, ahora 'V asimétrica', antes Champions League, ahora gama alta de éxito, antes 'Plan E' y ahora escudo social", ha añadido.

"Tenían la oportunidad para dar un mensaje de reformismo y un plan de crecimiento y han preferido el clientelismo demagógico y el electoralismo a costa de nuestros nietos que pagarán la deuda", ha reprochado.

De igual forma, Casado ha criticado que la titular de Hacienda haya esperado al debate de enmiendas a la totalidad para anunciar una rebaja del IVA del 21% al 4% en las mascarillas, considerando que el Ejecutivo ha preferido "guardárselo para el telediario" pero haciéndolo "seis meses después de que la Comisión Europeo lo permitiera".

El líder del PP ha afirmado que los PGE son "papel mojado y contienen las 4 'd' de siempre", en referencia a la "depresión", con una caída de PIB superior al 11%; déficit, con un boquete presupuestario de 350.000 millones.

También ha rechazado que se "disparen" los impuestos, y ha criticado que se suban los tributos a la "clase media y trabajadora", al afectar el alza del diésel a 17 millones de propietarios de vehículos, la subida de las primas de seguros a 18 millones de hogares o las subidas del IVA de bebidas azucaradas o el nuevo impuestos a los plásticos de un solo uso.

Montero acusa a Casado de ser "moderado a tiempo parcial"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de ser "moderado a tiempo parcial" y de haber optado por la moderación en la moción de censura presentada por VOX "simplemente porque el agua de la extrema derecha (...) le llegaba hasta el cuello".

"La oposición en este país necesita un líder que no esté permanentemente en unas primarias a la búsqueda de un espacio político propio", ha afirmado Montero durante el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario de 2021.

Montero ha visto a Casado "un poco desubicado" en su defensa del veto del PP, en el que no ha "planteado discusión que explique la negativa" a la tramitación del Presupuesto, sino que se ha limitado a criticar al Gobierno y decir que "no hay nada que se pueda aprovechar de las cuentas".

La ministra que ha defendido unos presupuestos que aportarán -ha dicho- una renta media indirecta de 5.321 euros al conjunto de los ciudadanos, ha acusado a Casado de "desleal" y buscar la confrontación para "derribar a un Gobierno" en un momento de pandemia y le ha reprochado hacer "antipolítica" y recurrir a las mentiras. "Buscan la parálisis del país en un momento como éste, pero estas actuaciones van dirigidas no contra el Gobierno sino contra los ciudadanos y esto es lo que ustedes deben hacerse mirar", le ha señalado.

Montero ha instado a Casado a buscar un "perfil propio" y desmarcarse de VOX ya que le esperan cuatro años por delante para poder aportar al país.

Y es que la ministra ha afeado el cambio de "tono" del líder del PP frente al esgrimido en la moción de censura de VOX, en el que quiso "trasladar al conjunto de la ciudadanía que estaba haciendo un giro al centro derecha". "La condición de moderado no se obtiene con los discursos", ha señalado, porque "esto es como el carné de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico". "No podemos confiar en esa cierta esperanza que se abría cuando intervino en la moción de VOX", ha añadido, porque "no sirve el discurso si no se corresponde con hechos".

Montero ha recordado al PP que la mayor tasa de desempleo de toda la serie histórica fue con el gobierno de Mariano Rajoy, con una tasa de 26,9 % y que la mejor cifra la obtuvo el gobierno del señor Zapatero en 2007.

También ha recordado que la deuda pública aumentó en 22 puntos porcentuales durante los gobiernos del PP, al tiempo que el déficit de la Seguridad Social se multiplicó por 18 y "vaciaron la hucha de las pensiones".

Asimismo, ha lamentado que sea el PP el que haga una dicotomía entre salud y economía cuando la "señora (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel) Ayuso permanentemente contrapone las medidas sanitarias a medidas de restricción que pudieran deprimir la economía.

Tras la intervención de Montero, Casado ha asegurado en tono bronco sentir "vergüenza ajena" de la "arrogancia" y el "tono mitinero" de la ministra, cuando la pandemia ha afectado más a España "porque no se han hecho los deberes".

También ha criticado que pida apoyo para unos Presupuestos que "son un suicidio para la recuperación" económica del país "cuando llevamos dos años con la mano tendida".

La ministra le ha contestado nuevamente con una dura crítica al decir que Casado "pretende en esta tribuna elevarse en una superioridad intelectual" y le ha retado a comprobar las titulaciones de ambos, en cuántos años las consiguieron o cómo las obtuvieron.