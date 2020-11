El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha replicado este lunes al PP que si no está dispuesto a que Podemos esté representado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no quedará más remedio que cambiar la ley" y apostar por elegirlo por mayoría absoluta y no de tres quintos.

"Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha asegurado Iglesias en una entrevista en La Sexta, tras insistir Casado en que Podemos quede fuera de la mesa de negociación y retire la reforma del poder judicial.

Una propuesta que el PSOE apuesta por mantener congelada a la espera del diálogo con el PP y que el vicepresidente Iglesias cree que es "lo más sensato". "No se puede consentir que uno, dos, tres, cuatro años tengamos bloqueado el Gobierno de los jueces", ha dicho.

El Gobierno da por hecho un acuerdo y el PP lo niega

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes cumple dos años en funciones, sigue bloqueada ante el aparentemente imposible pacto entre el Gobierno y el PP, que este lunes ha negado que exista un acuerdo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por hecho.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Campo ha señalado que "solo falta hacer público" el acuerdo de renovación. "Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", ha asegurado con un optimismo que el PP ha dejado claro que no comparte.

El líder de los populares, Pablo Casado, entrevistado en Antena 3, ha culpado al presidente del Gobierno, Pablo CasadoPedro Sánchez en las negociaciones, al considerar que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC. "Ha elegido socios", ha recalcado.

"No es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia", ha añadido la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, recordando las condiciones de su partido para renovar el órgano de gobierno de los jueces: que Podemos quede fuera de las negociaciones y que se avance en la independencia del poder judicial.

El grupo socialista y Unidas Podemos registraron en octubre en el Congreso una polémica proposición de ley con ese objetivo y, después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca la reforma para evitar una politización del Consejo, Sánchez se ofreció a dejarla en suspenso para favorecer la negociación con el PP.

Pero la propuesta sigue en el registro de la Cámara Baja a la espera de ser tramitada.

La propuesta, congelada

El PP lleva semanas exigiendo que esa iniciativa se retire, pero el PSOE y Podemos solo la tienen congelada.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto del grupo socialista, Rafael Simancas, no ha querido fijar un plazo concreto para reactivarla, ya que, dice, siguen esperando a que el PP actúe con sensatez y responsabilidad constitucional.

Si no se cambia la ley, sus votos son necesarios, pues la normativa vigente exige que los vocales del GGPJ cuenten con el respaldo de tres quintos de las cámaras.

Los actuales vocales lo obtuvieron en 2013, con el PP en la Moncloa y el PSOE en la oposición, y el pacto para renovarlos estaba cerrado al cumplirse los cinco años de mandato que marca la Constitución, en 2018, con Pedro Sánchez ya al frente del Ejectuvo.

El magistrado del Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal.