PSOE y Unidas Podemos retoman parte de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que registraron a mediados de octubre. Fuentes del partido morado explican que ambas formaciones han registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para limitar las funciones del CGPJ cuando este se encuentre en funciones, una propuesta muy similar a la que presentaron hace dos meses que excluye la polémica reforma de la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Después de que el pasado martes, morados y socialistas chocaran por el CGPJ y con un "pacto inminente" con los populares según el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, los dos socios de Gobierno se han puesto de acuerdo para presentar esta iniciativa que, aunque no cumple las exigencias de Unidas Podemos de cambiar el sistema de elección de los vocales para evitar el bloqueo del PP, como se contemplaba en la reforma inicial, sí permite restringir las decisiones que tome este órgano una vez haya cumplido su mandato.

La intención es que esta reforma se discuta en el pleno del Congreso el 15 de diciembre, según fuentes socialistas. En Unidas Podemos aseguran que se trata de "un paso muy importante" ya que, sostienen, el CGPJ "tomaba decisiones muy importantes" pese a estar en funciones. "El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección", sostiene fuentes moradas.

No obstante, se mantendrá la proposición de ley inicial, según las mismas voces de Unidas Podemos. Esa reforma permanece congelada desde el pasado 22 de octubre cuando Pedro Sánchez, en mitad de la moción de censura presentada por Vox, ofreció a Pablo Casado frenar la iniciativa para intentar, una vez más, alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ.

A la espera de los populares

La composición del actual Consejo, elegido durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, es abrumadoramente conservadora. No se ajusta, por lo tanto, a los cambios políticos que ha vivido España en los últimos años. Fuentes socialistas explican que la finalidad de la reforma es que los miembros del CGPJ no puedan aprovechar este periodo para hacer nombramientos de su mismo signo ideológico en las más altas instancias judiciales.

Pero al mismo tiempo, el PSOE quiere continuar dando margen al PP para cerrar un acuerdo sobre la renovación del organismo. El hecho de que se haya activado la limitación de funciones, y no de la reforma del sistema de elección (por el que bastaría la mayoría simple del Congreso, algo que haría que los conservadores ya no fueran imprescindibles) es en sí misma muy indicativo. Mientras Podemos, en un nuevo pulso dentro de la coalición, es partidario de activar ya esta iniciativa, el PSOE continúa esperando al PP. Si hay acuerdo, no habrá reforma del sistema de elección. Según fuentes socialistas, se esperará como mínimo hasta principios de año para sacar del congelador esta propuesta de modificación legal.