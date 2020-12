La mujer de un fallecido en el atentado de Las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, que resultó herida en el mismo, ha declarado en el juicio que su hijo, que entonces tenía 4 años, "vio morir a su padre" y sufre secuelas psicológicas como "odio a los musulmanes".

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a dos presuntos integrantes de la célula yihadista, Mohamed Houli y Driss Oukabir, y un supuesto colaborador, Said Ben Iazza, acusados de participar en la preparación de los atentados de Barcelona, mediante un atropello múltiple con una furgoneta, y Cambrils (Tarragona), que dejaron un total de 16 muertos y 140 heridos.

Este jueves ha testificado una mujer italiana que la tarde del atentado paseaba por Las Ramblas de Barcelona con su compañero sentimental y sus dos hijos, que entonces tenían 4 y 1 años. "Estábamos paseando por Las Ramblas, de repente llegó una furgoneta, comenzó a embestir a la multitud y le atropelló a él", ha relatado la testigo.

Según la Fiscalía y tal como corroboraron varios miembros de Mossos d'esquadra en jornadas anteriores la furgoneta iba conducida por Younes Abouyaaqoub, que huyó tras la masacre y que fue abatido cuatro días más tarde por agentes de este Cuerpo en un camino de Subirats (Barcelona).

La testigo ha señalado que ella tuvo que ser atendida en un hospital de sus lesiones y que ha tenido que someterse a tratamientos psicológicos.

Preguntada si sus hijos sufren secuelas de tipo psicológico ha contestado: "Sí también, odian a los musulmanes".

En concreto ha comentado que su hijo mayor "vio a su padre morir, es consciente de lo que ocurrió y lo recuerda muy bien".

Ha explicado que su hijo mayor y ella han tenido que realizar sesiones de psicoterapia y neuropsiquatría que les ha ofrecido el Estado italiano.

No obstante ha aclarado que no ha sido reconocida como víctima del terrorismo aunque ha recibido una indemnización de 250.000 euros a repartir entre ella y sus hijos.

Declaran los forenses

También han declarado médicos forenses que emitieron las actas de levantamiento de los restos humanos encontrados entre los escombros de la casa de Alcanar (Tarragona), en la que los terroristas fabricaban artefactos para atentados, que explosionó la noche del 16 de agosto de 2017.

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación en la misma fallecieron dos de los presuntos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, que supuestamente formó la célula yihadista con jóvenes de esta localidad.

Mossos d'Esquadra que comparecieron en jornadas anteriores mantuvieron que la explosión de Alcanar precipitó que la célula improvisara los ataques en Las Ramblas el 17 de agosto y en el paseo marítimo de Cambrils ya en la madrugada del 18, este último por cinco terroristas abatidos en el lugar por los agentes.

Los médicos forenses han manifestado que durante varios días se recogieron restos humanos esparcidos por la finca de Alcanar y han corroborado que correspondían a dos fallecidos.

Por otra parte ha testificado un vecino de Ripoll (Girona) que era amigo del acusado Driss Oukabir, que ha recordado que cuando tenía 16 años éste le enseñaba en su teléfono móvil vídeos con contenido yihadista con escenas como decapitaciones.

"Me decía mira el vídeo, es muy fuerte, y se reía, pero yo no podía", ha comentado, aunque ha añadido que no vio a Driss Oukabir relacionarse con los jóvenes que cometieron los atentados.