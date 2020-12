'Informacion' ha confirmado que más de 200 inmigrantes -cifra que algunas fuentes elevan a 300-, que llegaron en patera a aguas de Canarias, han volado durante las cuatro últimas semanas desde aeropuertos de Tenerife y Las Palmas hasta el de Alicante-Elche. Cerca de un centenar lo habrían hecho durante el pasado puente de la Inmaculada. La Subdelegación del Gobierno ha declinado realizar declaraciones sobre este asunto a preguntas de este diario. Sindicatos de la Policía Nacional, como JUPOL y SUP, han asegurado que desconocen quién les ha pagado los vuelos. Algunos días han llegado a cuentagotas; otros, en grupos de hasta treinta en el mismo avión. A su llegada al aeropuerto, como al resto de pasajeros, no se les ha realizado prueba PCR, pese a venir de otra comunidad autónoma y estar la nuestra confinada desde hace más de un mes. No se les ha realizado prueba para saber si tienes el covid porque no forma parte del protocolo en la terminal, según fuentes oficiales.

El Gobierno anunció hace un mes que se pondría en marcha un plan de traslados desde las islas a la península después de comprobar que los centros de internamiento canarios eran incapaces para dar cobijo a los miles de inmigrantes que han ido desembarcado. Dicho plan, según se ha reiterado desde el Ministerio del Interior, aún no se ha puesto en marcha. Los sindicatos consideran que los inmigrantes, que no sólo están llegando al aeropuerto de Alicante, también al de València o a El Prat, en Barcelona, tienen ayuda para poder costearse el viaje, aunque tampoco descartan que sea el propio Gobierno el que esté costeando los viajes, pese a que éste lo niega. Son inmigrantes que están pendientes de expulsión, porque su entrada en el país fue irregular, pero a los que no tienen a donde echar porque las fronteras con países como Marruecos, están cerradas por la pandemia y no admite devoluciones, pese a que la mayor parte de las pateras proceden de dicho país.

Falsificaciones

Los sindicatos policiales se preguntan cómo muchos de ellos obtienen la documentación que tienen que presentar en el aeropuerto para poder volar porque cuando han llegado a las costas canarias venían si nada que ayudara a identificarlos ni tampoco dinero. Las mismas fuentes apuntan a las redes de inmigración que les ayudaron y que les facilitarían, cuando salen de los CIES por falta de capacidad y al cumplir el plazo de internamiento máximo, los papeles y los euros convenidos para poder costearse los gastos.

En el aeropuerto de Alicante se han descubierto, entre esos más de 200 inmigrantes que han volado a la provincia desde Canarias, un número de casos sin determinar de personas que viajaban con documentación falsificada o bien pasaportes legales pero que en realidad eran de otras personas, por lo que se ha procedido a su detención. Una medida que, a corto plazo, tras pasar por el juzgado, les ha devuelto a las calles. "Cuando salen de la terminal del aeropuerto, no sabes dónde van. Hay algunos que los vienen a recoger; a otros, en cambio, no", explica una fuente.

El diario ha intentado confirmar si Cruz Roja está colaborando, en alguna medida, con las personas que vienen desde Canarias, ya bien sea costeándoles el viaje o bien facilitando un alojamiento para el periodo en el que tienen que estar en España y, esto es importante, porque al tener un expediente de expulsión abierto deben facilitar una dirección o alguien que asuma la responsabilidad de garantizar que cualquier notificación al respecto le llegue al destinatario. Hasta esta hora, la ONG no ha querido realizar declaración alguna.