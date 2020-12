Dentro de la batalla política por la inminente aprobación de la nueva ley de educación, el PP ha reiterado su nula intención de aplicarla en las comunidades en las que gobierna. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que "adelantarán el proceso de matriculación escolar" para que "las familias puedan seguir escogiendo centro educativo (concertado)" y que no se vean afectados por la nueva norma, que, en realidad, no implica un ataque directo a la escuela concertada sino que empodera la pública. La ministra, Isabel Celaá, ha puntualizado que, en realidad, "ninguna comunidad adelanta nada" porque el proceso de matriculación en muchas autonomías se realiza ya en diciembre. En 2017, Madrid, por ejemplo, lo convocó el 2 de diciembre. La ministra ha acusado al PP de utilizar una "estrategia política que solo busca confundir". Ante las declaraciones de los máximos responsables del principal partido de la oposición, la ministra se ha mostrado tajante: "No contemplo la posibilidad de que una fuerza política pueda incitar al no cumplimiento de una ley orgánica respaldada por mayoría absoluta".

La ley que actualmente está en vigor es la conocida como 'ley Wert', así que todo el sistema escolar -incluidas las matriculaciones- está ahora mismo bajo esa normativa. Una vez que la 'ley Celaá' entre en vigor (todavía faltan varias semanas hasta que llegue del Senado al Congreso para su ratificación definitiva) se producirá el cambio, pero solo en ese momento.

Los suspensos

La 'ley Celaá' convierte la repetición de curso en algo completamente excepcional y apuesta por una evaluación continua y colegiada. El texto permite a los alumnos de ESO pasar de curso con dos asignaturas suspendidas como máximo, lo mismo que dictamina la 'ley Wert', que, eso sí, obligaba a repetir curso con tres materias suspendidas. Con la futura norma, los estudiantes podrán titularse en Bachillerato con una asignatura suspendida. Sin embargo, para el PP la norma de educación del Gobierno de coalición es una vía libre para pasar con suspensos. "No dejaremos pasar de curso con suspensos", ha asegurado García Egea. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, el 23% de alumnos de 4º de ESO de la comunidad de Madrid promocionó con alguna materia sin aprobar durante el curso 2018-19. En Murcia, el porcentaje se elevó al 26,1% y en Galicia, al 22,5%. De hecho, la media de España fue del 19,4%.

Impacto del coronavirus

Las declaraciones de Celaá se han producido una vez finalizada su reunión con las comunidades autónomas. Celaá ha mostrado su satisfacción por el escaso impacto de la pandemia en los centros educativos. Según los datos del ministerio, a día de hoy el número de centros que permanecen cerrados supone el 0,04% del total en España y el de aulas en cuarentenas preventivas, el 0,7%. "No se han cumplido los vaticinios de los más agoreros, que anunciaban en septiembre que la apertura de los colegios sería una misión imposible y suicida. Tres meses después hemos constatado que la decisión de abrirlos para permitir la presenciada ha sido acertada", ha remarcado.

La ministra ha pedido a las familias máxima precaución a todas las familias de cara a la Navidad para que una vez terminadas las vacaciones el regreso a las aulas no implica repuntes de la enfermedad. En cualquier caso, España no se plantea un cierre escolar, como ha sucedido en Alemania. "No nos lo planteamos, tenemos la determinación de seguir adelante y mantener la presencialidad. En todo caso, esa sería una decisión que le compete a Sanidad".