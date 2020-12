ERC, EH Bildu y PNV han decidido no presentar enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales de 2021 lo que facilita que las cuentas puedan ser aprobadas el 23 de diciembre en el Pleno del Senado, y es muy probable que el Gobierno de coalición y sus socios rechacen cualquier iniciativa de cambio.

El grupo parlamentario del PSOE en el Senado, con 113 senadores, sumaría hasta 138 escaños con los senadores de ERC (13), EH Bildu (2) y PNV (10); una mayoría capaz de tumbar cualquier enmienda que puedan presentar otras formaciones.

El plazo para registrar las enmiendas parciales a las cuentas de 2021 ha finalizado este lunes a las 18,00 horas y el Gobierno no tiene intención de incluir ninguna en los Presupuestos con el fin de que no haya cambios en las cuentas y no tengan que ser ratificados en el Pleno del Congreso el 29 de diciembre.

Sin embargo, lo cierto es que mientras el PP ha vuelto a registrar cerca de 1.500 enmiendas, Cs y JxCat otros centenares de iniciativas y CC más de 140, otras formaciones que apoyaron las cuentas en el Congreso como Compromís o Más País (a través de Más Madrid) también han suscrito nuevas enmiendas en la Cámara Alta

Fuentes de Más País han señalado a Efe que la formación homóloga en el Senado insistirá en el proyecto piloto para implantar una jornada laboral de 4 días a la semana así como en la urgencia de suspender los desahucios mientras no haya una alternativa habitacional.

Compromís ha registrado cerca de mil enmiendas, algunas para dar voz a partidos como el PCAS, la Chunta Aragonesista, Caballas de Ceuta y Melilla, UPL o el Colectivo Ciudadanos del Reino de León.

También Mès Per Mallorca también ha registrado enmiendas al tiempo que VOX ya adelantó que no registraría ninguna al articulado.

"Insumisión"

Por otro lado, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a Ciudadanos que no apoye la "insumisión" del PP para no cumplir en las comunidades autónomas donde gobierna con la nueva Ley de Educación cuando sea aprobada y ha lamentado que la formación naranja haya vetado el Presupuesto de 2021.

Durante la intervención de Montero en el Pleno del Senado para defender el proyecto de ley de Presupuestos y rechazar los cinco vetos que se han puesto en el Senado, Montero ha señalado que "es difícil entender...si no es por tacticismo electoral" la falta de apoyo de Ciudadanos a las cuentas ya que "contenían sus líneas naranjas".

"Le pedí a la señora Arrimadas valentía...han tenido una oportunidad de oro para poder apoyarlos (los Presupuestos) porque contenían muchas exigencias suyas, y no se explica más que por razones electorales en Cataluña", ha dicho, tras afirmar que Ciudadanos "ha tenido miedo".

No obstante, Montero ha dicho que el Gobierno les sigue tendiendo la mano para que en el futuro se puedan adoptar acuerdos en otras leyes y al mismo tiempo les ha instado a que "respeten la Ley de Educación" y "sean capaces de aceptar la mayoría".

"Que la ley de Educación no encuentre insumisión en las comunidades autónomas que ustedes sostienen", ha dicho en referencia al gobierno que comparten con el PP y tras criticar que el partido que dirige Pablo Casado haya hecho este fin de semana "un llamamiento a la insumisión" y "al fraude de ley".

Montero ha sido muy crítica con la intervención del senador del PP Javier Maroto y le ha reprochado que cuestione las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por la pandemia de la COVID-19, "un argumento miserable, el utilizar el dolor como arma arrojadiza para desgastar al Gobierno".

En torno a las críticas del PP por el apoyo de Bildu a los Presupuestos, Montero ha recordado a Maroto que fue en 1993 en un momento en el que ETA asesinaba a 14 personas cuando el Gobierno de Navarra, con el PP y UPN "citaba a Herri Batasuna para negociar los Presupuestos navarros" .

"El Gobierno no va a renunciar a llegar a acuerdos necesarios con otras fuerzas políticas. Es un ejercicio de diálogo obligado después de que los ciudadanos han elegido una pluralidad y fragmentación en el arco parlamentario", ha puntualizado.