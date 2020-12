Las tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos son visibles desde hace semanas. No obstante, los roces no se habían visualizado tanto como este miércoles, cuando el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han protagonizado un momento de tensión en los pasillos del Congreso. "No seas cabezón", se ha llegado a escuchar a la portavoz del Gobierno. Unas palabras que han puesto de manifiesto el choque entre socialistas y morados.

Mientras seguía el debate parlamentario en el Congreso, Iglesias y Montero se han refugiado en uno de los salones próximos al hemiciclo para mantener una charla aparte. La conversación, de la que han sido testigos los informadores gráficos acreditados en la Cámara, se produce en un contexto de diferencias entre los dos socios del Gobierno de coalición, con temas en el aire como la subida del SMI o el decreto para prohibir los cortes de suministro a personas vulnerables.

Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press insisten en que un Gobierno debe resolver sus discrepancias "en el debate interno". En la misma línea, fuentes de la vicepresidencia segunda consultadas por este diario, han evitado hacer declaraciones sobre el encuentro pero la circunscriben en la normalidad absoluta de la dinámica de la coalición y de los debates y discrepancias que están teniendo lugar estos días.

Fricción Belarra-Ribera

La última cuestión que ha tensado al Ejecutivo de coalición es la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables. Los morados aseguraron el pasado martes que llevan semanas negociando con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, aplicar esta medida y que solo han recibido una negativa por respuesta.

Precisamente, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha desmentido este miércoles a Ribera, después de que ésta haya esgrimido que el refuerzo de la protección "no depende solo" de establecer en un decreto ley la prohibición del corte de suministros. En una entrevista en TVE, Belarra se ha mostrado sorprendida por las palabras de la también ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ha revelado que esa medida no fue la planteada por la secretaria de Estado de Energía en la reunión de más de dos horas que ambas mantuvieron el 4 de diciembre.

"Nosotros llevamos tiempo trabajando para que la prohibición de los cortes de suministros sea una realidad en nuestro país. Tratamos de incluirlo en el decreto pero no fue posible y pensamos que ahora la prohibición de los cortes de suministros tiene que ir incluida en la prohibición de los desahucios", ha sostenido.

SMI, desahucios y monarquía

El debate para garantizar suministros básicos es el último, pero el tira y afloja viene de lejos. Así, las discrepancias sobre la conveniencia de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 (y su cuantía), enfrentan a los ministerios de Yolanda Díaz y Nadia Calviño -Trabajo y Economía, respectivamente- desde hace meses.

Las posturas sobre la Monarquía también se han vuelto a poner de manifiesto esta semana, en la que el Congreso ha vuelto a rechazar, con los votos del PSOE, la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del Rey emérito que Unidas Podemos y otras fuerzas llevan años reclamando.