Cataluña restringirá la movilidad diaria al ámbito comarcal salvo visitas a familiares durante las fiestas de Navidad, sin modificar el máximo de 10 comensales en casa los festivos, y establecerá franjas horarias en bares y restaurantes para que estén abiertos solo en las horas de las comidas.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado en una rueda de prensa telemática estas medidas "quirúrgicas", que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

Las medidas estarán vigentes desde el lunes 21 de diciembre hasta el lunes 11 de enero y se revisarán el 28 de diciembre, sin descartar que se puedan endurecer si los datos empeoran más.

"No podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar porque hay que frenar la covid como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès.

El vicepresidente catalán ha asegurado que desde el Departamento de Interior se van a reforzar las inspecciones para comprobar que se cumplen las normas, si bien, en alusión a la restauración, ha querido dejar claro que no hay "sectores culpables", pues "los virus no están en los establecimientos sino que los llevan los clientes".

En este contexto, ha pedido a la sociedad ser "autoexigentes" y cumplir con las normas: "Se puede engañar a una norma, pero no al virus".

Los bares y restaurantes solo podrán abrir y servir en establecimiento en dos franjas: de 7.30 a 9.30 horas para desayunos, y de 13.00 a 15.30 horas para comidas.

Para las cenas solo podrán ofrecer servicio a domicilio, de 19.00 a 22.00 horas.

En el interior de los restaurantes se mantendrá el aforo del 30 % como máximo, con cuatro personas por mesa, seis si son la misma burbuja de convivencia.

En general, las reuniones sociales siguen limitadas a seis personas, pero el 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y el 1 y el 6 de enero se podrán ampliar a 10 personas siempre que no excedan dos burbujas de convivencia, como de hecho ya establecía el plan de Navidad.

En cuanto a la movilidad, se establece el confinamiento perimetral de Cataluña "excepto si se realizan desplazamientos para visitas a familiares", ha explicado Budó.

La movilidad interior quedará restringida al ámbito comarcal durante toda la semana -actualmente solo es en los fines de semana-, pero también tiene excepciones: se permite desplazarse a la segunda residencia o a un hotel -manteniéndose dentro de la comarca de destino- siempre que no se rompa la burbuja de convivencia.

El toque de queda nocturno se mantiene -a partir de las 22.00 horas- pero en Nochebuena y Nochevieja se amplía a la 1 de la madrugada, y la noche de Reyes, a las 23.00 horas.