La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado este viernes que cuenta con la "lealtad total y absoluta" del líder nacional del partido, Pedro Sánchez, y ha ratificado que concurrirá a las primarias para volver a optar al cargo.

"Como secretaria general y líder de la oposición tengo la lealtad total y absoluta de mi secretario general, y mi secretario general tiene la mía; lealtad, colaboración y cooperación porque además sabemos de la importancia del PSOE de Andalucía en el PSOE de España en un momento muy complicado", ha dicho en rueda de prensa a preguntas de los periodistas.

Ha insistido en que cuando llegue el momento, cuando se inicie el proceso de primarias en el PSOE andaluz, se presentará "con toda la ilusión, las ganas y la fuerza".

"Pero cuando toque -ha subrayado- porque yo no me perdonaría que la gente me viera en una cosa distinta de lo que están pasando ellos; ahora mismo, mi obligación y la de todos mis compañeros es lo que estamos haciendo, que es estar cerca de la gente, al lado de sus problemas, con mucha humildad y mucha responsabilidad", ha recalcado.

A pesar de las reiteradas preguntas de los medios de comunicación, Díaz no se ha salido del guión: "estamos totalmente centrados en la pandemia porque es lo que necesitan los andaluces y lo que esperan de nosotros".

Y ha apostillado: "Ahora, al pie del cañón con la gente".

Ha recordado, además, que ella ya ha manifestado "con claridad" cuál es su "ilusión" y que se ha quedado como líder de la oposición en Andalucía para "corregir errores con mucha humildad, desde la cercanía", para "culminar el proceso de renovación iniciado" y para "hacer mejor lo que podamos cuando volvamos al gobierno".

Pero eso "ya tocará; con la que está cayendo, la gente nos quiere cerca, arrimando el hombro", ha señalado antes de defender que la dirección del PSOE-A está haciendo "lo que tiene que hacer".

Aunque ha dicho que comprende el "interés" que genera este asunto en los medios de comunicación, tampoco ha querido hablar del congreso regional del partido, que podría celebrarse a finales de año, y se ha limitado a señalar que le va a "parecer bien" la fecha que establezca la dirección federal.

Preguntada por sus relaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una de las personas que figura en las quinielas para dirigir el PSOE andaluz, ha dicho que mantiene con ella "un diálogo permanente y una comunicación muy fluida".

Así, dice que le trasladó, por ejemplo, la "alegría de todos los socialistas andaluces" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que "por fin, cumplen con Andalucía".