El Departamento de Salud de la Generalitat mantiene que el pico de contagios y de ocupación de las UCI por covid llegará en las vísperas del 14F y que las elecciones catalanas, de celebrarse esa fecha, tendrían lugar en la cresta de la ola epidémica, mientras que prevé una mejor situación al final de la primavera.

El Departamento de Salud ha entregado este jueves un nuevo informe con los últimos datos en la reunión técnica previa a la mesa de partidos de este viernes, para decidir si posponen las elecciones autonómicas del 14F.

Fuentes del Departamento de Salud han asegurado que no les corresponde decidir sobre el aplazamiento de las elecciones ni cuándo sería mejor realizarlas, algo que no figura en el informe, si bien han señalado que al final de la primavera habría dos factores que deberían mejorar la situación epidémica.

Una es que el frío, en el que el coronavirus se mueve más fácilmente, ya habrá desaparecido, y otra es que al menos los colectivos más vulnerables de la sociedad ya estarán vacunados, si bien la inmunidad colectiva (entorno al 70% de la población) no se espera hasta después de verano.

En el caso hipotético de que las elecciones se retrasaran a mayo o junio, las mismas fuentes recalcan que se celebrarían igualmente en un escenario de pandemia, por lo que habría que adoptar medidas preventivas, como material de protección para personas de las mesas o analizar cómo votan los contagiados y confinados.

Ante la imposibilidad legal de votar de forma telemática, las mismas fuentes admiten que dejar salir de casa a confinados para ir a votar a los colegios, aunque sea en unas franjas determinadas -como prevé el plan del Govern-, no concuerda con las normas de salud pública ante la pandemia, pero a la vez recuerdan que no se puede negar el derecho a voto.

Eso sí, las mismas fuentes remarcan que cuantas menos personas contagiadas haya, menos gente habrá votando en esas franjas y menos riesgo para los miembros de las mesas electorales.

El informe, en todo caso, solo analiza posibles escenarios para el 14F y no hay duda de que Cataluña estará ese día en la cresta de la oleada epidémica, y eso sin contar eventuales aceleraciones de la propagación por la variante británica, que no se descarta.

El estudio, realizado por el grupo de biología computacional BIOCOMSC en colaboración con la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) y el Sistema de Información de los Servicios de Atención Primaria (SISAP), actualiza el anterior estudio con las últimas cifras epidemiológicas e incluye la prórroga de siete días de las restricciones, hasta el 25 de enero.

Dibuja tres escenarios posibles: el primero, que según fuentes de Salud es el más probable en vista del comportamiento del virus de los últimos días, sitúa el pico de contagios el 19 de enero con 4.500-5.000 casos diarios y el de ocupación de las UCI en el 3 de febrero, con 670 pacientes.

En este escenario, el 14 de febrero se votaría con unos 3.000 contagios diarios y 620 ingresados en UCI, una cifra superior al límite de las 500 camas a partir del cual la desprogramación de actividad no covid en los hospitales -que hoy en día ya se está llevando a cabo en algunos centros- pasa a ser generalizada.

El segundo escenario es más pesimista porque proyecta una eventual subida fuerte como consecuencia de Fin de Año y Reyes que, de momento, no se ha observado, pero que aún es probable que suceda.

Este escenario sitúa el pico también en el día 19 de enero con 6.000 casos día, y el de las UCI en el 7 de febrero con 770 pacientes, mientras que la estimación para el 14F sería de 4.000 contagios diarios y 750 ingresados críticos.

Como novedad, el Departamento de Salud ha incluido un tercer escenario catastrófico si las restricciones actualmente no surgieran efecto: 9.000 casos diarios y casi 1.200 pacientes en la UCI el 14F.

Estas cifras serían equiparables a la primera oleada de la COVID, pero Salud asegura que no sucederá, porque confían que las restricciones funcionarán y, si no fuera el caso, actuarían incrementando las limitaciones antes de llegar a estas cifras.

"Todavía hay margen

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que "todavía hay margen" para valorar la posibilidad de retrasar la fecha de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero.

En rueda de prensa, Simón ha recordado que todavía queda un mes para que llegue la fecha prevista para la celebración de los comicios en Cataluña y ha subrayado que "todavía hay un margen" para que se pueda valorar la situación del impacto de la Covid-19 y así tomar decisiones.

"Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con dos o tres días de tiempo pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación en Cataluña con el margen suficiente", ha explicado.

"No voy a opinar sobre si es pertinente o no tener las elecciones catalanas", ha explicado Simón, quien ha dicho que únicamente se puede limitar, como ya ha hecho en otras ocasiones, a hablar sobre "la oportunidad o no de hacer acontecimientos masivos". En cualquier caso, ha defendido que todavía hay un margen para evaluar la situación y tomar decisiones al respecto.

En el terreno político, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado este jueves de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, al ser preguntado por el posible aplazamiento de los comicios en Cataluña, y ha pedido "mucha cautela ante una falta de previsión legal".

Por su parte, la Generalitat ha respondido que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones del 14 de febrero por el impacto de la pandemia del coronavirus, han explicado varias fuentes del Govern a Europa Press.