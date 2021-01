La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes que realmente no defendió su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en 2012, sino que lo entregó y lo explicó "en líneas generales" en un acto "muy informal" que le sorprendió ante unas personas que supone que eran profesores.

La Sección 15 de la Audiencia de Madrid ha reanudado este viernes el juicio contra Cifuentes como presunta inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido en 2012 un trabajo de fin de máster impartido por el Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel.

Sigue en directo la declaración de Cristina Cifuentes por el caso Máster

https://t.co/CIminGX4jx — Europa Press (@europapress) 22 de enero de 2021

"Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal", ha dicho Cifuentes a preguntas de la fiscal del caso.

Ha precisado que no sabe si las personas a las que entregó el TFM, que eran "dos o tres", eran los que luego lo evaluarían, aunque dio por hecho que "serían profesores de la universidad". No tiene la certeza porque ella no había tenido relación con sus profesores, solo con el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público.

"No se si esas personas eran un tribunal o no", ha sostenido, y ha explicado que les entregó el trabajo "no en un aula, sino en una sala de un despacho, como una pequeña sala de juntas" , en un acto que "no duró mucho".

Se limitó, según su relato, a "explicar el trabajo en líneas generales" y "muy por encima", y supuso que esas personas "lo trasladarían a quien correspondiera para su evaluación".

En esta causa también están procesadas María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos, para la que la Fiscalía pide la misma pena que para Cifuentes, y Cecilia Rosado, directora el máster e integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, para la que solicita 21 meses de cárcel porque reconoció que falsificó el acta y colaboró con la justicia.