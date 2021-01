El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener provisionalmente las elecciones catalanas el 14 de febrero con el fin de "preservar la normalidad democrática" y evitar una "situación de bloqueo y de precariedad institucional" que afecte a la legitimidad del Govern en plena pandemia.

En un auto que cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, la sala contenciosa del TSJC expone los argumentos por los que este jueves acordó mantener la suspensión del aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo próximo, aprobado por el Govern en un decreto del pasado viernes.

Además, el Alto Tribunal razona en su auto que la suspensión del derecho fundamental de voto no está prevista en el estado de alarma y que las medidas sanitarias actuales no limitan los desplazamientos para actividades no esenciales.