Los socios del Gobierno han vuelto este lunes a evidenciar sus diferencias acerca de la monarquía, al defender Unidas Podemos que es ilegal costear los gastos del rey emérito, mientras que el PSOE ha sostenido que acata la normativa.

Aunque Unidas Podemos ha mostrado sus divergencias, no ha respaldado la comparecencia pedida por EH Bildu y ERC a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar por qué Patrimonio Nacional costea la estancia de don Juan Carlos en Abu Dabi.

El diputado Enrique Santiago ha explicado que su grupo sólo apoya las comparecencias pactadas en el seno del Ejecutivo, al tiempo que ha vuelto a reclamar una comisión de investigación respecto al coste de la estancia del emérito.

A su juicio, Patrimonio "no puede sufragar los gastos del emérito en los Emiratos Árabes", porque el uso de sus bienes y activos está "afecto por ley" al "ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen a la familia real". "No hay duda de que el emérito en los Emiratos Árabes Unidos no está realizando ninguna alta representación que corresponda al Estado", ha recalcado el diputado morado, que considera que la figura del rey emérito "no existe por mucho que se repita" y que don Juan Carlos ostenta únicamente un título honorífico, que piden retirar.

En cambio, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha asegurado que el Gobierno cumple "con la normativa vigente" respecto a la financiación de la casa real y ha acusado a ERC de banalizar la salud por preguntar cuántos hospitales sufragaría el gasto en la monarquía.

El diputado del PSOE ha acusado a la derecha de patrimonializar la monarquía y a la izquierda de hacer lo mismo con la república, por azuzar un debate hoy inexistente en la sociedad, y ha avisado a unos y a otros :"con los socialistas que no cuenten".

Ambos proponentes, EH-Bildu y ERC, han censurado la opacidad del Gobierno respecto a la situación del rey emérito, tras desvelarse que don Juan Carlos cuenta con tres asistentes personales cuyo coste asume Patrimonio Nacional. El parlamentario abertzale Oskar Matute ha argumentado que la regeneración de la Corona defendida por el PSOE no puede pasar por ocultar debajo de una alfombra toda la suciedad" y ha acusado al Ejecutivo de "maquillar" el gasto de la monarquía a través de Patrimonio Nacional.

"¿Cuánto cuesta la monarquía? ERC hace tiempo que intenta averiguar el coste y no hay manera", ha terciado Carolina Telechea (ERC), quien ve "una vergüenza" que el Gobierno mantenga la opacidad y dedique gasto a un "corrupto fugado de España".

Muy críticos con la propuesta han sido los representantes de PP, Vox y Cs. El popular José Antonio Domingo ha asegurado que don Juan Carlos no está huido, sino a disposición de la Fiscalía; José María Sánchez (Vox) ha acusado al Gobierno de haber "impuesto su salida"; y Edmundo Bal (Cs) ha señalado que no serán "cómplices" de quienes pretenden "derrumbar la monarquía".