El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado molesto por que se le siga pidiendo responsabilidad por episodios de "hace 20 años" en su partido. El juicio de la caja b empezará el próximo lunes en la Audiencia Nacional y la confesión de Luis Bárcenas, en la que el extesorero asegura que Mariano Rajoy destruyó personalmente documentos sobre la financiación irregular sin saber que él tenía una copia, ha caído como un misil en plena campaña de las catalanas. "Ese PP ya no existe. A mí me eligieron en primarias para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido", ha declarado en en una entrevista en la Cope. En su opinión, la fiscalía general es la que ha "cocinado" y "filtrado" la confesión del extesorero "a 10 días de las elecciones". "Nos intentan perseguir con todos los aparatos del Estado", ha asegurado.

El actual dirigente de los populares ha puesto distancia con el extesorero y con esa parte de la historia del partido. "A mí qué me tienen que preguntar. Que pregunten a Pedro Sánchez por Luis Roldán. ¿Sabe algo del 'caso Roldán'? Yo tampoco [del 'caso Bárcenas']. ¿O es que al actual presidente de Volkswagen se le pregunta algo sobre el 'dieselgate'? Pues no. Depuró la cúpula, se echó al presidente, se indemnizó a quien hubo que indemnizar y se siguen vendiendo coches Volkswagen con una calidad certificada. Eso es lo que yo pretendo. Yo garantizo que el PP ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular y los españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido", ha argumentado.

La fecha del juicio

Según el líder del PP, en su partido tienen "ciertas sospechas" de que la confesión de Bárcenas "surja justo en campaña electoral" y ha afirmado que cree que esto lo ha "cocinado la fiscalía" gracias a que la exministra socialista Dolores Delgado está como fiscal general. Casado ha obviado cualquier referencia al hecho de que la fecha del inicio del juicio de la 'caja b', el próximo lunes en la Audiencia Nacional, se sabe desde hace meses, antes de que se convocaran las elecciones al Parlament de Catalunya. El miércoles se conoció la confesión de Bárcenas por escrito, pero el extesorero declarará en el juicio, que será público y se podrá seguir en directo, el lunes o el martes, como estaba previsto.