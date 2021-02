La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo que de estar gobernando en España el Partido Popular en estos momentos la oposición estaría "quemando las calles", aunque ha reconocido respecto a su gestión que se ha equivocado "en no haber tomado las medidas de marzo en febrero".

Así lo ha manifestado Díaz Ayuso en una entrevista en el diario El Mundo donde ha defendido su gestión al frente de la pandemia y ha explicado que "en cuanto las cifras nos den un respiro" subirán la hora del toque de queda en la Comunidad de Madrid.

"Es imposible -ha añadido- pasar de la cola del hambre a recuperar tu restaurante. Hay que intentar que nadie pierda su vida. No puedes cerrarlo todo. La salud y la economía van de la mano. La salud no es no contagiarse sólo, es más; es estabilidad emocional. El cierre absoluto ya lo vivimos y no mató al virus. Hay que aplicar medidas creativas y apelar a la responsabilidad individual".

Medidas que asume que serán criticadas por la oposición, ha confesado al tiempo que ha afirmado que no quiere "ni pensar" en lo que la oposición estaría haciendo si ella hubiera convocado elecciones autonómicas en "una situación como la actual".

"Estarían quemando las calles. No pararían, aquí he visto manifestaciones por una mascota asesinada. He visto a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores. Y, sin embargo, aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública", ha dicho.

Díaz Ayuso ha criticado también que al partido socialista la campaña electoral catalana es "lo único que les importa": "Y como no tienen escrúpulos, a Illa no sólo no lo mandan a casa, que es donde debería estar hace tiempo, sino que lo exhiben como candidato. Pero les da igual. Así demuestran su poder. Cada vez están más fuertes y más seguros mientras el resto del país va cada vez a peor", ha añadido.