El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este domingo apostar por Junts en las elecciones del 14 de febrero para cerrar el paso a la "política inútil" del candidato del PSC, Salvador Illa, y a la posibilidad de un tripartito.

Lo ha dicho en el mitin central del partido, celebrado de forma presencial y telemática en Vic (Barcelona), con la candidata a las elecciones, Laura Borràs; la cabeza de lista de Girona, Gemma Geis; el de Tarragona, Albert Batet; el de Lleida, Ramon Tremosa, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Según Puigdemont, Illa y el alto representante de la UE en Política Exterior, Josep Borrell, forman parte de la misma escuela y son "la cara visible de una humillación" después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los haya sacado del Consejo de Ministros, ha dicho.

"Ambos son protagonistas de una DUI: tienen en común la 'Declaración Unilateral de Incompetencia'. Ante esta incompetencia, que ya preside el Gobierno, necesitamos el voto útil que aleje la política inútil", ha sostenido.

El también cabeza de lista de Junts a los comicios -pese a no ser el presidenciable efectivo- considera que Illa se jacta "de no escuchar a la gente" al oponerse a un referéndum, y por ello le ha acusado de cortar las alas de los catalanes.

"Un político que trate a los ciudadanos como menores de edad no puede liderar un país. Cataluña está formada por ciudadanos con criterio y capacidad de discernir las cosas", ha defendido Puigdemont.

"Pragmatismo mal entendido"

Sànchez ha cargado contra "el pragmatismo mal entendido, que es la renuncia que algunos llevan inscrita en su programa" en la apuesta por tirar adelante la vía independentista, y ha lamentado que haya partidos que ataquen a Borràs, incluidos algunos con los que no tienen frontera electoral, según él.

Además, ha cuestionado que haya quienes defienden "valores republicanos en abstracto y no son capaces de salir a decir que renunciarán a los votos de Vox para sacar adelante votaciones en el Congreso", en alusión implícita a Podemos.

"Pero los que hablan de valores republicanos y nos atacan directamente callan de manera vergonzosa cuando en el Consejo de Ministros se sientan personas señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por silenciar maltratos y torturas cuando tenían responsabilidades judiciales", ha dicho en alusión implícita al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

También ha preguntado dónde están los valores republicanos cuando, poco después de que le encerraran en la prisión de Soto del Real, la candidata de los comuns, Jéssica Albiach, mostró como diputada del Parlament una papeleta "delatando al resto de compañeros de la cámara que tenían la dignidad de votar a favor de la Declaración Unilateral de Independencia" de 2017.

"Si hablamos de república, hablamos de hechos, y no sólo de valores abstractos. Los hechos nos acompañan", ha reivindicado Sànchez, que ha pedido un esfuerzo en esta última semana de campaña, tras alertar de que el principal enemigo de Junts en estas elecciones es la abstención.

"La libertad no se vende"

A título personal, también ha asegurado que su libertad "no se vende por la renuncia de la libertad colectiva" ante los que advierten de que no les facilitarán ninguna medida si no renuncian a la autodeterminación.

"Laura, estamos contigo para que tú, como futura presidenta, vertebres la mayoría suficiente para sentarse en una mesa a negociar. Somos gente del diálogo y estamos por la negociación, pero negociación desde la dignidad y sin chantajes", ha añadido.