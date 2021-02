El juez que investiga la gestión de Podemos cree que, como refleja un informe de la Policía, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero elaboró una factura "falsa" para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase el contrato electoral de 2019.

Así se refleja en el sumario sobre la pieza secreta que abrió el septiembre de 2020 el magistrado titular el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, al que ha tenido acceso EFE tras levantarse recientemente el secreto de las actuaciones.

El magistrado abrió y declaró secreta esta pieza el pasado 9 de septiembre para que el acceso de las partes a las investigaciones de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción no causase "interferencias" ni "manipulaciones".

Una vez levantado el secreto las partes han conocido que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió al juzgado un informe fechado el 3 de noviembre de 2020 en el que se detalla, entre otros movimientos bancarios sobre Neurona, que Juan Carlos Monedero recibió el 25 de enero de 2020 en una de sus cuentas un abono 26.200,31 euros desde Neurona Consulting de México.

Se trata de la matriz de Neurona Comunidad, la consultora que firmó con la coalición Unidas Podemos el contrato para las elecciones de abril de 2019 que investiga el juez.

La transferencia fue retenida por la entidad bancaria, que solicitó una justificación, tras lo que Monedero entregó una factura sobre la que la Policía dice que hay "indicios que inducen a pensar que se trata de una factura elaborada 'ad hoc' y cuya emisión responde unicamente a una justificación a la mencionada transferencia bancaria".

"Reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa", escriben los investigadores.

La Policía pone de relieve que en esa factura no figura emisor, lo que "significa que Monedero tiene una relación contractual con Neurona Consulting"; está fechada el 30 de diciembre de 2018, que fue domingo, y además tiene el número 1, lo que conlleva que en todo ese año no se habían emitido más facturas "y por lo tanto no ha tenido actividad".

La Policía añade que "de todo esto se deduce que tras dicho movimiento se está intentando ocultar el verdadero motivo del pago de fondos a Juan Carlos Monedero, el cual podría estar relacionado con el establecimiento de una sociedad bajo la denominación Neurona España y su posterior contratación por parte de Unidas Podemos para la campaña electoral".

Tras recibir este informe el juez dictó un auto el 16 de noviembre de 2020 en el que concluyó que "tal y como expone la fuerza actuante, dicho documento fue elaborado 'ad hoc' para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura".

El magistrado subraya "la habitualidad de la emisión de facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación".

Y mantiene que "cabe entender indiciariamente que la percepción de dicha cantidad por parte de Juan Carlos Monedero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad -la filial española- y con la presunta contratación de ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos" para las elecciones de abril de 2019.

Por eso ordena que se investiguen numerosas cuentas de las personas relacionadas con Neurona y también de Juan Carlos Monedero.

En el informe policial quedan acreditados pagos de 3.000 euros desde Neurona a Elías Castejón, empresario andaluz al que los investigadores denominan "testaferro" de Neurona Comunidad.

También consta que la coalición electoral pagó a Neurona 363.000 euros que Podemos califica como gastos electorales, aunque el Tribunal de Cuentas no considera como tales una parte. Y que Neurona transfirió 308.257 euros a México, a la sociedad Creative Interactive Group.

La Policía también pone de manifiesto la relación de Juan Carlos Monedero con César Hernández Paredes y Andrea Edlin, responsables de Neurona.