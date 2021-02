El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que el partido abandonará la sede de la calle de Génova, en Madrid, para intentar pasar página de los años de corrupción ligados a ese edificio. En un discurso en abierto ante el comité ejecutivo nacional tras la debacle de las elecciones catalanas, Casado ha comunicado esta decisión después de asegurar que su dirección nacional "no va a volver a dar explicaciones" sobre los escándalos que afectan a sus filas. "Sencillamente no nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina", ha afirmado. "El coste electoral es tremendo, inasumible. Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado", ha sentenciado.

La actual cúpula del partido ha tomado esta decisión para escenificar su ruptura con el pasado. "Las hipotecas en política no son hereditarias. No lo han sido para ningún otro partido y no lo tienen que ser para nosotros", ha afirmado en la reunión telemática con los presidentes autonómicos y los dirigentes territoriales. "Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", ha afirmado en referencia al juicio de la caja b.

Casado ha anunciado que también creará un nuevo departamento ("de compliance", ha dicho) con "mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias, con absolutas garantías, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas". "Debemos apostar por una regeneración justa, sin actitudes inquisitoriales, pero con claridad y firmeza ante la opinión pública. Es el demarraje que necesita el partido para llegar a nuestra meta cuanto antes", ha continuado.