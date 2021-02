Dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos han manifestado a través de sus cuentas de Twitter su solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su condena a la violencia y el apoyo de "partidos del Gobierno", en las protestas convocadas tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel.

Así, el presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado en un tuit todo su "apoyo a la Policía frente a los intolerables altercados en la Puerta del Sol y alrededores. Es una grave irresponsabilidad que partidos del Gobierno alienten estos actos violentos, que deberían tener consecuencias políticas".

Todo mi apoyo a la Policía frente a los intolerables altercados en la Puerta del Sol y alrededores.

Es una grave irresponsabilidad que partidos del Gobierno alienten estos actos violentos, que deberían tener consecuencias políticas. pic.twitter.com/dbOseXI2Jm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 17 de febrero de 2021

La diputada de Vox Rocío De Meer ha tuiteado: "Un año sin abrir la boca por los obreros, los autónomos, los parados, los pensionistas y los ERTEs sin cobrar. Pero la panda de ninis terroristas cachorros de Podemos se levantan de la siesta por un titiritero delincuente", y, tras retuitear el enviado en apoyo de los manifestantes por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, añade: "Este tiene que ir detrás de Hasel".

Un año sin abrir la boca por los obreros, los autónomos, los parados, los pensionistas y los ERTEs sin cobrar.



Pero la panda de ninis terroristas cachorros de Podemos se levantan de la siesta por un titiritero delincuente.#AntifaTerrorist



pic.twitter.com/jvyr0ZhL4x — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) 17 de febrero de 2021

Por su parte, la presidenta de C's, Ines Arrimadas, ha escrito, en esta misma red social: "Toda mi solidaridad, apoyo y agradecimiento a los agentes que están haciendo frente a la violencia de los radicales hoy en diferentes puntos de España. Es vergonzoso que estos vándalos cuenten con el aliento de un partido que está en el Gobierno".

Toda mi solidaridad, apoyo y agradecimiento a los agentes que están haciendo frente a la violencia de los radicales hoy en diferentes puntos de España. Es vergonzoso que estos vándalos cuenten con el aliento de un partido que está en el Gobierno. pic.twitter.com/sSLykMZWGz — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 17 de febrero de 2021

Salen así al paso de lo referido en Twitter por el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien mostró todo su apoyo a los "jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles" en las protestas convocadas tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 17 de febrero de 2021

Echenique, en un mensaje en Twitter, ha dado su apoyo a los manifestantes de ayer en Barcelona y hoy en la Puerta del Sol de Madrid, donde se han producido incidentes entre manifestantes y policías, incendios de mobiliario urbano y saqueos en tiendas de ropa. "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", dijo el portavoz de Unidas Podemos sobre la lesión sufrida ayer en Barcelona por una persona por el impacto de una pelota de foam disparada al parecer por los Mossos.

La diputada del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, además de expresar su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y condenar la violencia, contestó directamente a Echenique al tuitear: "No Pablo. Con estos tuits alientas y apoyas actos violentos. Una vergüenza que los vándalos cuenten con el aliento de un partido del Gobierno. Esta es la anormalidad democrática que tenemos y que Sánchez consiente".

No Pablo. Con estos tuits alientas y apoyas actos violentos.



Una vergüenza que los vándalos cuenten con el aliento de un partido del Gobierno. Esta es la anormalidad democrática que tenemos y que Sánchez consiente. https://t.co/b28GfL3wRF — Cuca Gamarra (@cucagamarra) 17 de febrero de 2021

En el mismo sentido se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Mi solidaridad con los policías heridos y mi condena absoluta a los delincuentes que han asaltado las calles con el apoyo de la ultraizquierda".

Gracias a @policia por defender la paz en las calles de Madrid.



Mi solidaridad con los policías heridos y mi condena absoluta a los delincuentes que han asaltado las calles con el apoyo de la ultraizquierda. pic.twitter.com/PuOhIzEDni — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 17 de febrero de 2021

Así mismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "repugnante" la violencia de la manifestación y ha comentado en un tuit que "los violentos y los que no aceptan las normas no tienen cabida en nuestra sociedad", que pide a todos los partidos políticos que se pronuncien en contra "de manera clara". "El problema -concluye Martínez-Almeida- no es de Podemos, todos sabemos quiénes son, el problema es el que los mantiene en el Gobierno".