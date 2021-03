El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha invocado este lunes a la "necesaria y obligada generosidad" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros terminaron su mandato hace más de dos años.

Campo ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Foro de Debate Legaltech organizado por Legálitas y El Español con esta reflexión después de que PSOE y PP no hayan llegado la semana pasada a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"Hoy podía haber sido un día importante y sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones y muy en particular en lo que a justicia se refiere pero no ha sido posible", ha lamentado el ministro. Y ha añadido: "No es momento de reproches pero sí de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de derecho".

El titular de Justicia ha advertido de que "sin su renovación provocamos queriéndolo o sin querer un debilitamiento de las instituciones y por tanto del Estado social y democrático de Derecho en el que nos encontramos".

Por eso ha insistido en "hacer una llamada a esta reflexión y que en poco tiempo podamos tener las instituciones tal como pide nuestra Constitución, renovadas, vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia dé de sí lo que tiene que dar".

"Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando y por tanto creo que es bueno invocar esa generosidad y no descansaré para que eso sea una realidad", ha concluido.