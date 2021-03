Lo ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Ha recordado que Madrid es una de las comunidades con mayores índices de contagios de coronavirus y que la decisión se ha tomado por motivos de salud pública. El delegado ha explicado que creen que esos días podrían haber habido más de 60000 personas moviéndose por las calles de Madrid. Franco ha insistido en que el problema no es numérico, es la gran acumulación que se producía. A las preguntas de los periodistas el delegado del Gobierno ha querido dejar claro que no ha habido cambio de criterio y la prohibición no responde a motivos ideológicos ni a un afán de prohibir nada.