El juzgado de vigilancia penitencia ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn, y los Jordis, tal y como solicitaba la Fiscalía en su recurso.

Según han informado fuentes jurídicas, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha estimado los recursos del ministerio público y ha retirado el régimen de semilibertad a los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo de este martes deberán regresar a la prisión para volver al segundo grado.

Los líderes independentistas presos han reaccionado denunciando la "línea represiva" del Estado, al serles revocado el tercer grado penitenciario, y han asegurado que pese a ello no van a "desfallecer" en defensa de una Cataluña independiente.

Desde Twitter, Junqueras ha salido al paso de la noticia: "Sabemos que la justicia española no se detendrá nunca. Nosotros tampoco, y continuaremos trabajando incansablemente por la libertad, la justicia social y la República Catalana. No desfallezcáis porque nosotros no lo haremos".

Tras recibir la comunicación judicial, Jordi Sànchez ha escrito también en Twitter: "De nuevo nos encierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer".

"Ni arrepentimientos, ni tercer grado: desde el exilio, la cárcel o a pie de calle, nunca dejaremos de luchar, nunca. ¡Siempre adelante!", ha exclamado el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.