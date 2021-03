Los diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han anunciado este martes que dejan el partido ante la "deriva" de la formación naranja y han acusado al exvicepresidente Ignacio Aguado (Cs) de "presionar" al grupo parlamentario para firmar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso que lo proponía como sustituto.

En una carta en su cuenta de Twitter, Brabezo ha denunciado que Cs Madrid "no solo intentó frenar la convocatoria de elecciones de forma torticera aliándose con el sanchismo, sino que a los diputados naranjas se nos presionó para firmar una moción de censura contra Ayuso", que proponía a Aguado como presidente.

El exparlamentario ha cargado contra Aguado después de que Cs "ha abandonado el centro y la moderación para empezar a tuitear de un modo radical", e "insultar personalmente" a la presidenta, "una compañera de Gobierno", ha dicho.

"Por todo ello, Ignacio Aguado no puede ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha aseverado Brabezo.

Tras diez años afiliado en Cs y después de la marcha de Albert Rivera, Brabezo ha explicado que siente que "las nuevas estrategias fueron fracasando poco a poco, hasta que Ciudadanos se convirtió en los costaleros del sanchismo, y por ende de ERC y Bildu".

A su juicio, la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cerrado "en falso" la crisis del partido "y sin ninguna autocrítica", por lo que se ve "empujado" a darse de baja en el partido.

Por su parte, Marta Marbán también ha anunciado que abandona la formación naranja a través de una carta que ha publicado en su cuenta de Twitter, en la que indica que es "una decisión difícil, pero meditada, personal e individual", además de "consensuada" con su familia y sus amigos.

"No me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos y lo que no se comprende no se defiende", señala Marta Marbán.

En la misiva, resalta que se ha dedicado a los compañeros, simpatizantes y afiliados de Ciudadanos desde que en 2011 llegó a ser la primera concejal que tenía la formación naranja en la Comunidad de Madrid.

Asegura que aprendió mucho compartiendo la Ejecutiva con Albert Rivera y disfrutó viendo crecer al partido, pero reconoce que lleva un año "vaciándose" y que no le queda ni "ilusión" ni "confianza" en los que toman decisiones.

Lamenta que no hayan aceptado "ni una pequeña representación de un pensamiento diferente dentro de Ciudadanos, unas voces distintas, unos cambios necesarios y constructivos".

Marbán se queja de que tras haber estado "un año predicando en el desierto", "encima los malos resultados precipitan decisiones erróneas como la moción de censura de Murcia".