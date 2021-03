El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha tachado al PP de "indecente" por orquestar una "jornada de puertas abiertas para los tránsfugas" a cambio de cargos y dinero y ha criticado a quienes han abandonado el partido sin dejar el acta.

En una entrevista en 'El País' recogida por Efe, el que será candidato de Cs a presidir la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Ignacio Aguado, no descarta votar la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pese a que afirma que la presidenta adelantó las elecciones basándose en una mentira. "Yo he venido a la política a utilizar mi cabeza, no a una política de tripas".

"Lo que tiene todo el mundo claro es que nosotros alejaremos a los extremos del Gobierno. Veremos después con quién", dice Bal, que señala que "lo importante no es con quién gobernar, sino el qué".

Y desmiente "rotundamente" que Cs estuviera preparando una moción de censura en Madrid junto con el PSOE, como afirman dos diputados regionales de su partido que han dimitido. "Cuando uno comete este tipo de actos de defraudación de la voluntad de los electores, tiene que inventarse las excusas que sean necesarias".