La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que será la próxima Vicepresidenta Tercera, ha reconocido que se quedó de piedra con el ofrecimiento de Pablo Iglesias para que la relevase al frente de Unidas Podemos y ha asegurado que "nunca" la encontrará nadie "discutiendo por puestos".

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz ha dicho que sigue "completamente volcada" en sus tareas en el Gobierno y que tiene "bastante preocupación" ante los "graves problemas" en el mercado de trabajo del país. Y con ese argumento ha evitado responder a si aceptará ser la próxima candidata a la Presidencia del Gobierno de la coalición de Unidas Podemos.

Preguntada sobre cómo fue la discusión en el seno del Gobierno por cambiar la Vicepresidencia Segunda que ostentaba Pablo Iglesias por la tercera, que recaerá en ella, Yolanda Díaz ha respondido que, "con todo el honor" que es ser vicepresidenta de su país, lo más importante es sacar adelante la tarea en el Ministerio de Trabajo. "No me van encontrar nunca, y mi historia creo que me avala, discutiendo por puestos. Jamás", ha defendido Díaz, que asegura que su profesión -de abogada laboralista- es "lo que más le gusta en la vida" y que su tarea es "el Ministerio de Trabajo y de Economía Social". "Estoy centrada en ello", ha apostillado.

Confía en un acuerdo para la regulación de alquileres

Además, Díaz se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo en la regulación de los alquileres y en la Ley de Vivienda. "No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro", ha aseverado Díaz antes de comparecer en la Comisión de Trabajo del Congreso para explicar la evolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y dar cuenta de la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales.

Díaz, que ha evitado entrar en la precampaña electoral para la próxima presidencia de la Comunidad de Madrid a la que se presenta como candidato el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha incidido en que la vivienda es un derecho "fundamental" que contempla el texto constitucional y la normas internacionales. "Estoy segura de que va a haber acuerdo...el Gobierno de España quiere abordar uno de los principales problemas del país que es la vivienda, estoy segura de que sí", ha puntualizado.

La ministra de Trabajo se ha pronunciado un día después de que Iglesias recordara de nuevo al PSOE el acuerdo de Gobierno de coalición en el que se pide expresamente regular la vivienda para evitar la especulación. El líder de Podemos abrió el domingo su precampaña con el acto 'La vivienda: ¿derecho o bien de mercado?' en el que arremetió contra las políticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por "regalar vivienda a fondos buitre" o "cobrar alquileres abusivos".