El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha ofrecido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sentarse a negociar un 'plan b jurídico' para dar "seguridad y estabilidad" a las comunidades autónomas cuando termine la prórroga del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha recordado que el Grupo Popular ya llevó al Congreso ese plan jurídico y que es una propuesta que el líder del PP, Pablo Casado, lleva planteando desde hace un año para no tener que recurrir a la medida excepcional del estado de alarma.

El responsable de Comunicación del Partido Popular ha señalado que ese plan jurídico era también un "reclamo" de las comunidades autónomas, "no solo las del PP", pero Pedro Sánchez "miró para otro lado" y dio un "portazo sonoro" a la propuesta del primer partido de la oposición.

"No" al estado de alarma

"Y hoy llega tarde porque dice que 'no' al estado de alarma pero no plantea ninguna alternativa", ha aseverado, para señalar que el jefe del Ejecutivo realizó un "anuncio" en Moncloa asegurando que no habrá más estado de alarma pero sin dar más detalles.

Por eso, Montesinos ha señalado que el PP sigue "tendiendo la mano" a Pedro Sánchez para acordar un plan b jurídico y "dar estabilidad a las comunidades autónomas. A su entender, el presidente del Gobierno debería haberse sentado con su partido "hace meses" para hacer esa reformas.

"El problema de fondo es que tenemos un presidente del Gobierno que no habla con el principal partido de la oposición sobre las cuestiones importantes para España", ha indicado, para recalcar que Casado en su día llevó esta propuesta a una reunión en Moncloa con Pedro Sánchez pero éste "no quiso".

Montesinos ha reiterado el ofrecimiento del PP "a hablar, negociar y llegar a ese plan jurídico, que "plantearon muchos presidentes autonómicos, también del Partido Socialista" porque las CCAA tienen que tener "herramientas" a su alcance. "Estaría bien que por una vez escuchara al principal partido de la oposición", ha concluido.