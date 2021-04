Vox se ha reivindicado este domingo como el partido "de la calle" y el único que está visitando los barrios, además de cargar contra el feminismo "de salón y de progres" que "se olvida" de las mujeres.

Así lo han defendido en un acto celebrado este mañana la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el presidente del partido, Santiago Abascal, en el barrio de Quintana, en Ciudad Lineal.

Decenas de vecinos se han reunido en torno a la plaza de Quintana al grito de 'Rocío presidenta', 'Obrero y español' y 'Marlaska dimisión'. Monasterio ha comenzado su intervención llamando a "fastidiar un poco a los progres" y pidiendo a sus simpatizantes que la llamaran "presidente". "Es lo que más le molesta a Carmen Calvo (vicepresidente primera del Gobierno), que usemos el neutro", ha espetado.

"Están dedicados a los murales cuando las chicas en estos barrios no pueden salir a caminar porque les atacan una manada de menas (menores extranjeros no acompañados", ha reprochado, a la vez que ha criticado que se olviden de los problemas que de verdad tienen las mujeres en estos barrios.

En concreto, ha aludido a un tiroteo entre bandas que se produjo hace unos días en la calle Hermanos Gómez, del mismo distrito, y ha subrayado que los vecinos están "asustados". "¿Qué pasa en Madrid? Algunos se atreven a decirnos que son hechos aislados. Otros cuando hablamos de esto nos dicen que somos racistas", ha lanzado.

Considera que es más fácil hablar de estos temas "desde el chalet de Galapagar" y que la izquierda "no conoce los problemas de los barrios". "La izquierda ha abandonado los barrios, a los trabajadores, a las mujeres. Están dedicados a hacer políticas de género, a hacerse fotos con las mujeres", ha apuntado.

En esta línea, ha criticado al candidato del PSOE a las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo, por poner como prioridad la creación de un gobierno paritario en la región. "Dejad de insultarnos a las mujeres, no necesitamos las cuotas (...) Llegaremos donde tengamos que llegar por esfuerzo y mérito, no necesitamos a Gabilondo, a Sánchez, a Pablo Iglesias", ha zanjado Monasterio.

Jóvenes sin libertad

Por ello, se ha dirigido a los vecinos de Ciudad Lineal para trasladarles que no van a permitir que 'okupen' sus viviendas y que "arruinen" sus negocios.

"No vamos a permitir que las jóvenes no tengan libertad porque no tienen seguridad, porque si se cruzan con un mena en la plaza esa de Calero no sabemos qué les va a pasar y ahí no irán las feministas a decir 'yo sí te creo'", ha denunciado.

Monasterio ha vuelto a aludir a la importancia de acabar con el "despilfarro" político y a reducir de manera "drástica" los impuestos para las familias, las pymes y lo autónomos que "lo están pasando mal", además de incidir en la importancia de reducir el número de cargos políticos y de consejerías.

"El futuro de España"

Por su parte, Abascal ha continuado asegurando que el 4 de mayo "no se juega el Gobierno de Madrid" sino que se juega "el futuro de España" para que sea "el principio del fin del Gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez que mintió a los españoles y dijo que no pactaría con los comunistas".

"Es importante que expulsemos a este Gobierno criminal (...) es urgente que el 4 de mayo vayamos a las urnas pensando no solo en Madrid sino en España", ha afirmado el presidente del partido.

Abascal ha aludido a unos "grupúsculos minoritarios" que están diciendo que Vox es "el diablo", a los que se han sumado un grupo de vecinos con cacerolas desde los balcones; y ha agradecido a sus simpatizantes por acudir a esta plaza porque ven en ellos "un espejo".

"Nosotros sí somos como vosotros. Estáis aquí por España, por vuestra patria, porque habéis visto por primera vez un partido que es mucho más que unas siglas, es un movimientos social y patriótico al servicio de España y no únicamente al servicio del poder", ha manifestado.

También ha hablado de la "mayoría social" a la que alude Unidas Podemos y el "criminal de Galapagar" y ha asegurado que en Ciudad Lineal hay "una minoría en los balcones con algunas cacerolas a lo lejos y hay una mayoría social en esta plaza escuchándonos".

A Pablo Iglesias le ha pedido que "baje de palacio y vaya a Ciudad Lineal, que vaya a Vallecas", un barrio que sostiene que "no se atreve ni a pisar". "Por eso tiene que mandar a sus brigadistas. Solo son la minoría criminal y violenta que quiere impediros que habléis y que el comunismo asalte Madrid el 4 de mayo", ha lanzado.

Por último, ha hablado sobre los inmigrantes, quienes considera que "vienen engañados por los políticos de la izquierda, los comunistas y los progres". A ello ha añadido que no tienen "fobia" a los extranjeros sino a los políticos "tramposos" que les condena a la "pobreza y la delincuencia".