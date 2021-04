El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer la intención del Gobierno de pedir a los grupos del PSOE y Unidas Podemos la retirada de la proposición de ley que modificaba las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada por el presidente del Gobierno en octubre en medio de fuertes críticas, incluso de inconstitucionalidad, por parte de las asociaciones de jueces y que, por iniciativa de ellas, fue puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

“Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren”, dijo Campo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentaba la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa por el que se crearán tribunales de instancias, tantos como partidos judiciales existen actualmente (431), y cuyo principal objetivo, ser más eficaz, vinculó directamente con la necesidad de retirar la reforma que tanta suspicacias suscitó.

De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, cuyo “reloj” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “detuvo” para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. De esta forma, la reforma que sí ha salido adelante es la que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentra en esta situación. Una reforma que ha sido estudiada por su gabinete técnico, que en un informe, que será llevado al pleno este jueves, advierte del riesgo de “atrofia” y “paralización” que conlleva para la institución.

La modificación legal que ya está vigente también fue examinada por el Ejecutivo comunitario. El lunes mantuvieron una reunión Campo y la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, y esta dio su visto bueno, no demasiado entusiasta, a la reforma aprobada que limita los poderes del CGPJ en funciones. Campo no admitió directamente que la decisión de retirar la propuesta de mayor calado, la que permitía elegir a los vocales del turno judicial sin el PP, había sido rechazada por Bruselas, pero sí insistió en que, ante el “revuelo” existente, el Gobierno prefiere poner el “foco” en lo importante: la eficiencia procesal (impulsada en diciembre), la eficiencia organizativa (lanzada ayer) y la eficiencia digital (que verá la luz en los próximos meses).

En el Poder Judicial calculan que, de no producirse la renovación antes de que acabe el año, el número de vacantes judiciales en el Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales alcanzará el medio centenar, ya que no se pueden cubrir ni las producidas por jubilaciones ni por fallecimientos. De ellas, nueve son en el alto tribunal, aunque ninguna en la Sala Segunda, que es en la única que se cubrieron todos los huecos y, tras las reforma de la ley orgánica del poder judicial realizada, aún no se ha producido nuevos.

Es más, el Gobierno espera que ese relevo sea “inmediato”, aunque asume que no será posible antes de las elecciones del 4M. Lo que no está claro es si socialistas y morados renunciarán a que ocupen dos plazas Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, vetados por los populares. Campo, aunque preguntado por ello varias veces durante la comparecencia, no quiso precisar. Se aferró a que la renovación es “absolutamente urgente” y a que confía en que “más pronto que tarde” llegará.

Campo “recordó que “el Gobierno y los partidos que lo sustentan tienen la responsabilidad y la altura de miras necesaria para priorizar la recuperación y transformación del país”, en lo que enmarcó la retirada de la reforma, para añadir que “quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro”, rematando, “el PP se está quedando sin excusas”.

Pero los populares no parecen por la labor de propiciar el consenso. “Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes”, dijo Pablo Casado, que culpó al PSOE de ser el que “bloquea y degrada las instituciones”.