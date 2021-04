La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado sus dudas sobre la carta amenazante con una bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Al ser preguntada por esta carta, la candidata de Vox ha señalado que condena "toda la violencia" y que le hubiera gustado que todos hubieran condenado lo ocurrido en Vallecas, pero ha subrayado que del Gobierno "no se creen nada", en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

"Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente", ha afirmado.

"De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado", ha insistido Monasterio.

Esta misma mañana, la Cadena SER ha organizado un debate con los candidatos a presidir la comunidad de Madrid menos Isabel Díaz Ayuso. En el debate, Pablo Iglesias ha abandonado la mesa por las palabras de Montaserio: "No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte con cuatro balas la candidata de la ultraderecha no se retracte. Si no lo hace abandonamos el debate". La moderadora del debate, la periodista Angels Barceló ha tratado de evitar la salida de Iglesias y ha contestado a la candidata de Vox tras referirse a ella como "activista". “Por favor señora Monasterio, esto es un debate entre demócratas y sabe lo que hacemos los demócratas, escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata”